Zelenski pregătește strategia pentru încheierea războiului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se așteaptă să poarte „conversații cheie”, luni, pentru a formula o strategie menită să încheie războiul, în urma unui weekend de consultări ample cu comandanții militari, potrivit Kyiv Post.

Zelenski a declarat că prioritatea este evaluarea operațiunilor active și stabilirea unei strategii viitoare pentru a impune o încheiere a conflictului în termeni acceptabili pentru Ucraina.

„Acest lucru are diverse componente și vreau să aud cum văd comandanții Forțelor noastre de Apărare și Securitate situația”, a spus Zelenski. „Mâine voi avea conversații cheie. Ucraina trebuie să își atingă obiectivele și o va face.”

Președintele a menționat că, în weekend, a purtat discuții cu mai mulți militari cu experiență privind situația de pe linia frontului și strategia militară mai amplă.

„Astăzi am continuat să discut cu personal militar ucrainean experimentat. Mihailo Drapatyi, Volodimir Horbatiuk, Oleh Apostol – fiecare dintre ei este bine cunoscut în armată”, a declarat Zelenski, adăugând că comandanții au furnizat rapoarte despre diverse direcții operaționale.

Consultările strategice vin în urma unui raport al Financial Times (FT), care citează surse apropiate administrației prezidențiale, indicând faptul că Zelenski ia în considerare demiterea comandantului-șef al Forțelor Armate, Oleksandr Sîrski.

Zelenski este dispus să-l demită pe Sîrski dacă poate identifica un succesor capabil să asigure o tranziție lină a comenzii, menținând în același timp o apărare puternică de-a lungul liniei frontului de 1.200 de kilometri.

Posibila schimbare de conducere vine în urma protestelor la nivel național declanșate de recenta demitere a ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.

Ca parte a procesului de evaluare, Zelenski s-a întâlnit cu mai mulți comandanți militari în weekend.

Sâmbătă, 18 iulie, președintele a purtat discuții cu comandanții de corpuri de armată care operează în cele mai intense sectoare ale frontului pentru a le asculta evaluările privind câmpul de luptă, logistica și intențiile operaționale ale Rusiei.

Consultările au inclus generalul de brigadă Dmitro Voloșin (Corpul 8 Asalt Aerian), generalul-maior Artem Bohomolov (Corpul 10 Armată), generalul de brigadă Oleksii Maistrenko (Corpul 11 ​​Armată), generalul de brigadă Ievhen Lasiiciuk (Corpul 7 de Răspuns Rapid de Asalt Aerian), generalul de brigadă Sviatoslav Zaiț (Corpul 20 Armată) și generalul de brigadă Iaroslav Sidorov (Corpul 17 Armată).

Întâlnirile au servit și ca potențiale interviuri pentru funcția de comandant-șef.

În discursul său de sâmbătă seara, Zelenski a recunoscut demonstrațiile de susținere a lui Fedorov. „Ieri și astăzi au avut loc multe consultări. Desigur, aud ce spun oamenii”, a declarat președintele.

Zelenski a menționat că a vorbit pe larg atât cu Fedorov, cât și cu Sîrsky sâmbătă, adăugând că „deciziile privind armata vor fi elaborate”, fără a oferi mai multe detalii.

Fostul ministru al Apărării, Fedorov, a comentat, de asemenea, situația ca răspuns la proteste. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a confirmat că „există un dialog” și a declarat că „schimbările vor avea loc cu siguranță”. El le-a mulțumit susținătorilor săi și și-a exprimat recunoștința față de militari și veterani pentru că au ținut linia frontului.

Demiterea lui Fedorov de la începutul acestei săptămâni a încheiat un mandat de șase luni în funcția de ministru al apărării și a adus în atenția publică o dispută din culise cu conducerea militară. Fedorov l-a acuzat pe Syrsky că blochează inițiativele și obstrucționează modernizarea forțelor armate.

Sysky a emis un răspuns prin care i-a mulțumit lui Fedorov pentru munca sa și a îndemnat la unitate, fără a aborda direct acuzațiile.