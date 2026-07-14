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Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. România își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

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Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. România își reafirmă sprijinul pentru UcrainaNicusor Dan si Zelenski. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua miercuri o vizită oficială la Kiev, unde va participa la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, reuniune dedicată coordonării sprijinului regional pentru Ucraina și consolidării securității în zona Mării Negre. Potrivit Administrației Prezidențiale, deplasarea are loc la invitația președintelui ucrainean, Volodîmîr Zelenski.

Nicușor Dan merge la Kiev pentru Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa pe 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediţie a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski”, informează Administraţia Prezidenţială.

În cadrul reuniunii, șeful statului va reafirma sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina și va transmite că România își menține angajamentul de a contribui la securitatea regională, în contextul războiului declanșat de Rusia.

Bucureștiul, solidar cu Kievul

„Participarea preşedintelui României la acest Summit demonstrează, odată în plus, solidaritatea României cu Ucraina şi susţinerea fără echivoc a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestui stat. Cu acest prilej, Preşedintele Nicuşor Dan va reconfirma şi angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est”, menţionează Administraţia Prezidenţială.

Formatul Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est a fost lansat în 2023, după invazia rusă în Ucraina, și reunește statele din regiune interesate de coordonarea răspunsului la provocările generate de conflict. Platforma urmărește consolidarea cooperării în domenii precum securitatea, infrastructura, energia, reziliența și combaterea amenințărilor hibride.

Atac rusesc în Kiev

Kiev / Sursă foto: X.com

Ce se va discuta la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est

Pe agenda reuniunii de la Kiev se vor afla și teme legate de dezvoltarea conectivității regionale, întărirea securității energetice și sprijinirea parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, două state aflate în proces de apropiere de Uniunea Europeană.

Participarea lui Nicușor Dan la summit reprezintă o nouă confirmare a poziției oficiale a României privind susținerea Kievului și a stabilității în regiunea Mării Negre, într-un context regional marcat de provocări de securitate și de efectele războiului din Ucraina.

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