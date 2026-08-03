Horoscopul lui Dom’ Profesor, 4 august  2026

4 august

Pe 4 august s-au născut Florian Greyer, Percy Shelley, Sir William Hamilton, Joseph Etienne Lenoir, Cezara Dafinescu, Olga Greceanu.

Astăzi, în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: 7 tineri din Efes, Tatuil. Aducerea moaştelor Sf. Evdochia. Nimic în „Kalendar”.

De Lammas, de la 1 august încep calculele și interpretarea horoscopului pentru anul viitor, pe care întotdeauna l-am terminat până la echinocțiul de toamnă. Anul acesta am o reținere, o frână psihică. M-am săturat să fiu o Cassandră într-o lume a gândacilor de bucătărie.

Am primit un articol de la ”Gatestone Institute” semnat de Robert Williams. Iată:

Chiar și foști înalți oficiali din instituțiile Uniunii Europene încep să se pronunțe împotriva regimului nedemocratic al Comisiei Europene nealese, netransparente și lipsite de responsabilitate - în special sub conducerea înaltei sale funcționare, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană nu a fost niciodată menită să aibă vreo putere dincolo de cea pe care i-au acordat-o statele membre ale UE.

„Conceptul meu privind misiunea a fost de a înființa o autoritate de aplicare a legii care să ajute autoritățile statelor naționale să își protejeze granițele, nu să fie un ONG sau o agenție umanitară.” — Fabrice Leggeri, fost director executiv al Frontex, Agenția UE pentru Poliția de Frontieră și Coastă, ”The European Conservative”, 27 mai 2024.

În prezent, [regulile UE privind unanimitatea] garantează că, în domeniile de politică sensibile... fiecare stat membru al UE are drept de veto. Von der Leyen dorește să schimbe acest drept într-o decizie luată doar prin majoritate.

„Într-un sistem parlamentar normal, o parte dintre parlamentari susțin guvernul, iar o parte susțin opoziția. În Parlamentul European, acest aranjament a lipsit... Aici se promovează o singură alternativă, iar cei care îndrăznesc să se gândească la o altă opțiune sunt etichetați drept dușmani ai integrării europene... fără opoziție, nu există libertate. De aceea trebuie să existe alternative politice.” — Václav Klaus, fost președinte și prim-ministru al Republicii Cehe, 19 februarie 2009.

„Astăzi, Comisia încearcă să preia controlul. Acest lucru nu este în conformitate cu tratatul [UE]”, a declarat Charles Michel, fost președinte al Consiliului European și fost prim-ministru al Belgiei, într-un interviu recent. „Există o guvernare super-autoritară”, a adăugat el.

Comisia Europeană nu a fost niciodată menită să aibă alte puteri dincolo de cele acordate de statele membre ale UE. Cu toate acestea, Michel a remarcat că UE, folosind pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina și alte crize, și-a extins autoritatea în domenii care au fost întotdeauna menite să rămână în mâinile statelor membre.

Fabrice Leggeri, care între 2015 și 2022 a fost director executiv al Frontex, Agenția UE pentru Poliția de Frontieră și Coastă, a devenit, de asemenea, extrem de critic față de UE și, în special, față de Comisia Europeană. Cu toate acestea, potrivit lui Leggeri, suedeza Ylva Johanssen, care a fost comisar european pentru afaceri interne între 2019 și 2024, a subminat capacitatea agenției de a combate migrația ilegală:

„Prima dată când am întâlnit-o [Johanssen] în octombrie 2019, Frontex se pregătea să se echipeze cu arme de calibru mic și uniforme impuse de legislatorii europeni. Când i-am explicat că avem nevoie de mai mult timp pentru a ne atinge obiectivul din cauza problemelor juridice legate de arme și uniforme, ea m-a întrerupt și mi-a spus: «Nu-ți face griji. Nu ai nevoie de arme și uniforme pentru că migranții vin în căutarea sexului. Europa este un continent îmbătrânit, așa că, fie că îți place sau nu, este treaba ta să-i primești pe migranți.»”

Leggeri, după ce s-a confruntat cu opoziție continuă din partea Comisiei pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care fusese angajat, a demisionat în 2022.

„Mi-am dat seama că... exista o prăpastie politică uriașă între mine și Comisie. Conceptul meu privind misiunea era să înființez o autoritate de aplicare a legii care să ajute autoritățile statelor naționale să își protejeze granițele, nu să fiu un ONG sau o agenție umanitară.”

Astăzi, Leggeri este membru al Parlamentului European din partea partidului francez Rassemblement Nationale (RN), condus de Jordan Bardella. Când Leggeri i-a informat pe Bardella și pe fosta lideră a partidului, Marine Le Pen, despre ce se întâmplă cu adevărat în interiorul Comisiei Europene.

„Le Pen și Bardella mi-au spus că ceea ce le-am spus era atât de grav și atât de rău încât nici nu și-ar fi putut imagina. Când ești în afara... sistemului, nici nu-ți poți imagina ce se întâmplă înăuntru.”

Von der Leyen – încă anchetată pentru presupuse abateri în achiziționarea de vaccinuri COVID-19 în Uniunea Europeană, „Pfizergate” – ar dori, se pare, și mai multă putere. Ea a insistat pentru abolirea regulilor de unanimitate ale UE.

În prezent, acestea garantează că în domenii de politică sensibile – cum ar fi chestiuni legate de Politica Externă și de Securitate Comună a UE, finanțe și impozitare, eligibilitatea pentru aderarea la UE și negocierile cu potențialele state membre, chestiuni legate de justiție și afaceri interne, cetățenie și multe altele – fiecare stat membru al UE are drept de veto. Von der Leyen dorește să schimbe acest drept într-o decizie bazată doar pe majoritate și a declarat în discursul său din 2025 despre „starea Uniunii”:

„Este timpul să ne eliberăm de lanțurile unanimității. Cred că ar trebui să trecem la votul cu majoritate calificată în anumite domenii, de exemplu, în politica externă.”

După înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán din Ungaria în aprilie, von der Leyen și-a impus din nou agenda: „Cred că trecerea la votul cu majoritate calificată în politica externă este o modalitate importantă de a evita blocajele sistemice, așa cum am văzut în trecut”, a spus ea, referindu-se la utilizarea frecventă de către Orbán a dreptului de veto al Ungariei când era prim-ministru. „Și ar trebui să folosim impulsul de acum pentru a avansa cu adevărat pe această temă.”

Jose Lev Alvarez, de la Forumul pentru Orientul Mijlociu, a descris cum Orbán, unul dintre cei mai devotați susținători ai Israelului din UE, a valorificat vetoul țării sale:

„Budapesta și-a folosit puterea de veto – permisă de cerința unanimității din politica externă a Uniunii Europene – pentru a bloca declarațiile comune care condamnă operațiunile israeliene din Gaza, pachetele de sancțiuni care vizau sprijinirea comunităților din Cisiordania și apelurile la încetarea focului unilateral. Documentele diplomatice arată că guvernul lui Orbán a intervenit cu succes în cel puțin șase inițiative majore legate de Israel între sfârșitul anului 2023 și începutul anului 2025.”

Fostul președinte și prim-ministru al Republicii Cehe, Václav Klaus – care a suferit decenii de comunism impus de sovietici în Cehoslovacia și știe mai bine decât oricine care sunt pericolele totalitarismului – a avertizat într-un discurs adresat Parlamentului European în 2009 despre ceea ce alții descoperă abia acum:

„Sistemul decizional actual al Uniunii Europene este diferit de o democrație parlamentară clasică, testată și dovedită de istorie. Într-un sistem parlamentar normal, o parte dintre parlamentari susțin guvernul, iar o parte susțin opoziția. În Parlamentul European, acest aranjament a lipsit... Aici se promovează o singură alternativă, iar cei care îndrăznesc să se gândească la o altă opțiune sunt etichetați drept dușmani ai integrării europene. Nu cu mult timp în urmă, în partea noastră de Europa trăiam într-un sistem politic care nu permitea alternative și, prin urmare, nici opoziție parlamentară. Prin această experiență am învățat lecția amară că fără opoziție, nu există libertate. De aceea trebuie să existe alternative politice.”

La vremea respectivă, Consiliul Atlantic a criticat, diplomatic, comparația făcută de Klaus între UE și Uniunea Sovietică, numind-o „cu adevărat bizară”.

Dar, am mai primit un studiu de la prietena mea de la CERN. Primele pagini m-au captat, este vorba despre călătoria în spațiu-timp. Dacă este ceva interesant, nu numai matematică superioară, ceva remarci filosofice, o să vă fac părtași și pe domniile voastre, poate mâine, poate niciodată, dar oricum, mâine este o altă zi!

Poziţiile planetelor indică un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza încăpăţânării tale. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar!

TAUR

Contactele pe care le poţi stabili astăzi, relaţii sau legături de afaceri, sunt promiţătoare şi pot avea rezultate bune. Ca în „Casablanca”: „ poate fi începutul unei prietenii frumoase!” Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai. Totuşi, filozofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună.

Fiind vorba despre nişte probleme personale, mai complexe, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în gura mare, ci analizate în particular. Discreţia caracterizează oamenii de succes!

Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Nu trebuie să faci niciun fel de efort, fizic sau mental. Să facem convenţia că astăzi eşti din sticlă de Murano! Evită să te „spargi în figuri”!

RAC

Dacă ai o perioadă de neînţelegeri, de conflicte deschise, sau mocnite, astăzi este vremea compromisurilor şi a împăcărilor! „Fericiţi fie făcătorii de pace” – şi tu vrei să fii fericit, nu?! Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

Dificultăţile financiare pot fi sursa unor certuri. Calmează-te, nu eşti la tribunal ca să cauţi vinovaţi, trebuie să găseşti soluţii şi solidaritatea este drumul către rezolvarea situaţiei! Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu despre distopia sanitară.

FECIOARĂ

Eşti aproape de un rezultat, promisiunea succesului te face să fii eficient şi să-ţi dai interesul. Nu ştii cum să abordezi o situaţie sentimentală mai delicată. Începe cu începutul! Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales.

Dispunerea ordonata a zodiacului de astazi te ajuta să faci ceva ordine şi să aduci logica carteziană în propriile gânduri. De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv! Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol de marcă pe net, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

SCORPION

Preferi dreptatea, nu justiţia, într-o lume decadentă şi coruptă. Gândirea ta te va ajuta să găseşti soluţia cinstită. De cele mai multe ori, tradiţia este izvor de echilibru şi înţelegere. Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare!

Nu te lasa impresionat de comentariile şi veştile sumbre ale distopiei sanitare, vezi-ţi de treburile tale, de obiectivele personale. Regăseşte-ţi echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Horoscopul tău este favorabil. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare!

CAPRICORN

Rezervă cea de a doua parte a zilei rezolvării unei situaţii provocata de modul tău cam ciudat de a reacţiona la stres. Domeniul sentimental este afectat, aşa că trebuie să fii mai prudent!

Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc. La serviciu, sau pe plajă, în vacanţă, dai dovadă de o autoritate şi duritate care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri… nu te lăsa impresionat şi continuă. Ai dreptate!

Eşti gata la orice! Ai o idee fixă şi nimic nu te poate convinge să renunţi la ea. Să încerc şi eu: o să pierzi bani! Poate acum o să înţelegi de ce este bine să nu mai ai idei fixe! Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect. Nu fi superficial! Este momentul să te ocupi de problemele tale administrative. Nu lăsa să se acumuleze probleme mici, care pot deveni probleme mari.

PEŞTI

Este cazul unui proces de stabilizare, ajustează cheltuielile şi foloseşte eficient timpul. Calitaţile zodiei, între care şi umorul, astăzi te ajuta să ai succes în domeniul sentimental! Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială. Trebuie să te concentrezi pe problemele obişnuite, simple, cotidiene, liniştea şi calmul îţi aduc eficacitate şi succes. Adevărul este dincolo de tine, vorba filmului. Eşti un peşte din marele banc al celor care au luat împrumuturi de la bănci, sau leasing...