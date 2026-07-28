Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 iulie 2026. Anonimatul pe net

29 iulie

Pe 29 iulie s-au născut Benito Mussolini, Dag Hammarskjold, Nicolae Steinhardt, Dan Damian, Victor Ion Popa, Carmen Stănescu, Mircea Lucescu, Anca Sigartău.

În calendarul creștin-ortodox, pe 29 iulie sunt Sfinții: Calinic, Veniamin, Mamant și Teodota cu fiii săi. Nimic în ”Kalendar”.

Deoarece voiam să repet, pentru că repetiția este mama învățăturii, vă rog să citiți AICI.

Din curierul de Bruxelles am primit multe lucruri interesante și instructive. De exemplu:

Dezbaterea asupra anonimatului pe internet a fost relansată, săptămâna trecută, de noul (vechiul) premier al Franței, Sébastien Lecornu, într-un articol din Le Parisien. ”Oricine te poate jigni, te poate acuza de toate viciile posibile, ascunzându-se în spatele unor pseudonime. În acest caz, rețelele sociale sunt ca regimul de la Vichy: nimeni nu știe cine este!” a declarat primul-ministru. În urmă cu șase luni, și președintele Emmanuel Macron cerea ridicarea progresivă a anonimatului pe internet.

Dar, analizând problema, se observă că, în prezent, este imposibil să nu lași o urmă a trecerii prin internet. Adresele IP trădează gesturile și faptele internauților celor mai pricepuți. Simpla adresa IP permite estimarea aproximativă a unei geolocalizări. Fiecare operator dispune de un portofoliu limitat de adrese IP și le atribuie la fiecare conexiune.

Este, deci, ușor să ajungi la furnizorul de acces care posedă, adeseori, date precise asupra identității unui internaut. Grație unei adrese găsite, site-urile internet dispun de o mină plină de informații. Ele sunt capabile să indice mărimea ecranului computerului, tipul de sistem de operare instalat, până la versiunea Google Chrome folosită. Este imposibil să fii anonim pe internet, dacă nu ești un tehnician foarte specializat.

Sunt programe specializate, folosite de serviciile de informații, care pot da adresa, oraș, stradă, număr unde se află computerul în cauză. Alte programe pot da, analizând plățile online, numele celui care a cumpărat respectivul laptop, sau computer.

Este adevărat că marile platforme, Twitter, Facebook, etc sunt de acord acum să dezvăluie poliției identitatea delincvenților. Alte site-uri, cu baza în afara Europei, nu sunt de acord și este greu să le obligi să facă acest lucru, spune Philippe Coen, președintele unei asociații de asistență juridică pentru victimele unor hărțuiri cibernetice, ”Respect Zone”.

Problema este, spune Coen, că poliția nu are mijloace suficiente. Există Pharos - platforma care supraveghează conținuturile ilicite de pe internet, dar jandarmii cibernetici sunt doar douăzeci, în toată Europa, și au mijloace limitate, astfel încât investighează doar lucrurile foarte grave: terorismul, pedofilia, tentativele de sinucidere.

Premierul Sébastien Lecornu a indicat faptul că dorește ca nimeni să nu mai aibă dreptul de a se exprima pe internet fără să-și dezvăluie identitatea. O asemenea măsură ar antrena o autocenzură binevenită pentru a lupta contra urii și vulgarității online, a hărțuirii cibernetice și a informațiilor false.

Deși Sébastien Lecornu a declarat că problema internetului nu este o prioritate pentru el, dezbaterea se va reaprinde în Franța, cu ocazia lansării, la sfârșitul lui august, a ”Observatorului urii online”.

Recunoașterea facială, citirea retinei sau identificarea amprentei sunt mijloace tehnologice deja existente, care pot transforma netul radical. Într-un viitor deloc îndepărtat nu vei putea intra pe net, decât dacă ești identificat. Dintr-un întuneric propice infracționalității, netul poate deveni civilizat, luminos, prin identificarea fiecărui utilizator de net.

Până atunci, când o să fie lumină pe net și anonimatul interzis, multe ziare serioase au suspendat forumul, o cloacă pestilențială la cheremul trollilor. Un ziar online NU este o rețea de socializare și cu atât mai puțin un blog!!! Mai mult, suspendarea forumului a crescut vizualizarile, pentru că trolii scriu pe rețelele de socializare imbecilitățile lor și fac curioasă multă lume, care se duce la sursă, deschide respectivul articol, ca să vadă ce și cum, spune un sondaj Euractiv.

Situația de mai sus a fost creată ca urmare a incendiilor criminale din Sudul Franței. Incendii care au apărut după ce, la campionatul Mondial, echipa Franței a bătut-o pe cea a Marocului, cu 2-0, în sferturi de finală. Acum câțiva ani, într-o situație similară, marocanii au dat foc la peste o mie de mașini, numai în Paris. Acum au procedat altfel. Unul dintre ei, înregistrat de camerele de supraveghere, a fost arestat.

Parafrazând blestemul acela chinezesc "am trăit vremuri istorice şi am avut o viaţă interesantă!"

Însă, dragi lupi, padawani și hobbiți, trebuie să ne caracterizeze o atitudine pozitivă, bucuroasă. Milioane de ani, în mii de galaxii Cavalerii Jedi au apărat pacea şi dreptatea. Aşa că o s-o facem şi în periferia asta de galaxie, chiar dacă unii dintre cei care își spun oameni nu merită, iar povestea asta cu Forța este prea frumoasă pentru mulți dintre ei. Să ai un ideal, să crezi că poţi să fii mai bun, mai drept, mai cinstit și mai harnic - ce lux, ce spirit elitist, ce aroganţă asemenea zeilor, în această lume a gândacilor de bucătărie hoți, scârboși și agresivi!

Dar Forţa nu alege între bătrân şi tânăr, între bărbat şi femeie, între cel puternic şi cel umil. Forţa vede drept în suflet şi se lasă folosită doar de cel cu sufletul pur! Să fie mereu Forţa cu voi şi să duceţi mai departe speranţa că undeva, cândva, a existat, sau există, sau va exista, o lume bună. Lume la care nu o să ajungem mâine, poate nu o să ajungem niciodată, dar farmecul este căutarea, pentru că mereu şi mereu, există şirul infinit al unei alte zile!

BERBEC

Graţie îndrăgostitei Venus şi al dinamicului Marte, domeniul afectiv este avantajat. Te bucuri de un magnetism intens, de o seducţie deosebită şi poţi să-ţi promovezi mai uşor interesele. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins de cât de rapid poate să treacă timpul! Pentru unii dintre Berbeci este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă.

TAUR

Favorurile Lunii şi ale lui Mercur se îndreaptă spre neguţătorie, cumpărături şi cadouri, doar este miercuri, ziua lui Mercur. Ceea ce cumperi astăzi, fără să fie prea scump, îţi va fi util şi de folos! Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau din anturaj, din familie, care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, din prostie, probabil. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei în chestiune de cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice.

Luna te pofteşte la trai bun şi mâncăruri alese. Natura ta, convivială şi curioasă, concomitent, apreciază climatul acesta boieresc. Dacă ţi se întâmplă, înseamnă că ţi se cuvine! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, probabil, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin căldura aceasta bine descrisă de Dante, spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic.

RAC

Luna, patroana ta, în opoziţie cu toată lumea, arată că eşti un pic nemulţumit după două zile ale săptămânii foarte obositoare şi o noapte în care căldura nu prea te-a lăsat să dormi. Astăzi nu fă eforturi mari! Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înapoi şi apoi un pas înainte. Trebuie sa ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva.

Te bucuri de o "pace în marş"! Cine vrea pace, se pregăteşte de război! Gura ta mare şi colţii până la brâu sunt însă arme suficiente ca să descurajeze potenţialii ostili. Cel puţin astăzi... O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii sau avantaje iluzorii. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi mulţumească inima şi să justifice, totuşi, aspectele favorabile astrologice.

FECIOARĂ

Venus indică că astăzi eşti conştient că-ţi lipseşte autoritatea şi duritatea. Te descurci onorabil jucând cartea politeţii şi a dialogului civilizat. Sigur, dacă ai cu cine! Adevărul este că nu te se poţi schimba deloc, dar dacă are abilitatea necesară poţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joaci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi sau de oricând. „Disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război. Nu este vorba de falsitate, sau ipocrizie. Aşa se face...

Măştile cad, invidii şi gelozii izbucnesc, ca în tragediile antice greceşti! O zi în care te amuzi cât poţi! Pentru că, din fericire, nu ţi se întâmplă ţie, ci în anturajul tău... Astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă de cei din jur, de plictiseală sau din... prea multă căldură!

SCORPION

Domeniul sentimental devine din ce în ce mai important pentru tine, cum vara devine mai călduroasă. Având sângele rece, probabil că văpaia toridă îţi înfierbântă sângele! Glumeam, dar... glumeam serios! Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului. Convorbirile sau activităţile sociale de dimineaţă îţi aduc un oarecare confort şi îţi motivează acţiunile ulterioare. Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale, cu anturajul, în cursul unei convorbiri la mobil.

Ambianţă diferită, modulată după cum eşti în concediu, sau acasă, la muncă. Însă, în ambele cazuri, anturajul, prietenii strigă după ajutor şi cred că au găsit sprijinul prin persoana ta. Este bine să începi proiecte noi, să discuţi şi să motivezi oamenii. Poţi să te implici mai mult în viaţa celor mici, fie că este vorba de copii, fie de animăluţe. Aşa o să petreci momente plăcute care îţi umplu inima de veselie şi bunăvoinţă. De asemenea o zi favorabilă micilor deplasări. Atenţie la vremea neplăcut de caldă, protejează-te în mod corespunzător! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi, nu pierde timpul şi banii!

CAPRICORN

După o dimineaţă densă este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. Ţine-te de ce ai făcut până acum spune Pluton! Pluton, retrograd în Vărsător, ține companie avantajează plutocrații. Apoi, nu este mare lucru de capul lui Pluton, după cum se exgerează fără rost şi temei. Aşa că raţiunea şi echilibrul au fost întodeauna cea mai bună politica. Ţine-te pe poziţie, fii constant şi dă curs calităţii de bază a zodiei: perfecţionismul! Nu că societatea asta superficială şi degenerată ar avea nevoie de lucruri bine făcute, dar fă-o pentru sufletul tău, să te simţi tu bine!

Toate lucrurile bune au un sfârşit, îţi spui azi. Te confrunţi cu dificultăţi şi greutăţi şi nu ştii de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Nu te repezi, probabil că exgerezi. Căldura e de vină! Stelele iţi indica o schimbare, care schimbare ar putea sa fie vorba despre o noua distributie a sentimentelor şi preferinţelor tale, in urma unor veşti. Poate că este vorba doar de gusturi culinare, dar cel mai probabil îţi schimbi părerea despre cineva pe care il cunoşti, poate cineva din anturaj, poate de la locul de muncă. Vremea se schimbă şi ea, devine tot mai călduroasă şi ţie nu prea îţi convine. Evident, treci printr-o perioadă capricioasă, dar răsfăţul este aşa de plăcut!

PEŞTI

Săptămâna continuă bine cu această zi de miercuri! Ai un comportament mult mai pe placul anturajului de vacanţă sau al colegilor de birou. Adică reuşeşti să te încadrezi în ipocrizia relaţiilor sociale. Stai la umbră! Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare, fie că este un pic-nic de vacanţă, sau un briefing la serviciu. Zâmbeşte, spune mereu: "aşa, aşa, sigur că da!" şi toată lumea o să te aprecieze. Un timp...