Social

Alertă la Salina Praid după mișcări în masivul de sare. Autoritățile propun cod portocaliu

Comentează știrea
Alertă la Salina Praid după mișcări în masivul de sare. Autoritățile propun cod portocaliuSalina Praid. Sursa foto: Statiuni Balneare /Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Specialiștii au detectat, în perioada 25-27 iulie 2026, microvibrații și mișcări în masivul de sare de la Salina Praid, iar nivelul maxim al evenimentelor seismice a depășit pragul corespunzător codului galben. SALROM a anunțat marți că a fost propusă instituirea codului portocaliu, fără ca această măsură să presupună evacuarea locuitorilor din zonă.

Alertă la Salina Praid după mișcări în masivul de sare.

SALROM a anunțat că, în intervalul 25-27 iulie, a fost observată și o creștere a salinității pârâului Corund, fenomen urmărit de instituțiile implicate în gestionarea situației.

În aceeași perioadă, specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au înregistrat în mai multe rânduri microvibrații în zona monitorizată.

„În perioada 25–27 iulie 2026, s-a înregistrat o creştere a salinităţii pârâului Corund, fenomen monitorizat permanent de instituţiile implicate în gestionarea situaţiei din zona Salinei Praid, inclusiv de Societatea Naţională a Sării – SALROM. În aceeaşi perioadă, specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au detectat, în mai multe rânduri, microvibraţii în zona monitorizată”, anunţă, marţi, SALROM, într-un comunicat de presă.

Potrivit companiei, analiza informațiilor colectate arată că atât intensitatea, cât și frecvența acestor mișcări sunt în scădere.

Verificările nu au indicat o nouă prăbușire

Evaluările preliminare arată că microvibrațiile pot fi asociate proceselor de redistribuire a tensiunilor din interiorul masivului de sare. SALROM a anunțat că asemenea manifestări nu reprezintă, prin ele însele, dovada producerii unei prăbușiri, însă impun continuarea supravegherii zonei.

„Potrivit evaluărilor preliminare, aceste microvibraţii sunt compatibile cu procese de redistribuire a tensiunilor în masivul de sare. Acest tip de manifestare nu indică, în sine, producerea unei prăbuşiri, însă justifică menţinerea unei monitorizări continue şi corelarea datelor seismice cu observaţiile geotehnice, hidrogeologice şi topografice. Totodată, observaţiile de suprafaţă efectuate cu drona şi cu staţia topografică automată, precum şi verificările realizate în teren de specialiştii Societatea Naţională a Sării – SALROM, nu au evidenţiat modificări ale reliefului sau alte semne de instabilitate la suprafaţă”, precizează compania.

Zona a fost verificată cu drona, prin intermediul stației topografice automate și direct de specialiștii SALROM. Niciuna dintre aceste verificări nu a evidențiat modificări la suprafață sau alte indicii privind apariția unei noi instabilități.

Pragul pentru codul galben a fost depășit la Salina Praid

În ciuda rezultatelor verificărilor din teren, magnitudinea maximă a evenimentelor seismice a depășit nivelul stabilit pentru codul galben de alertare a populației.

Pragurile sunt prevăzute în Hotărârea nr. 9 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita.

În aceste condiții, autorităților le-a fost propusă instituirea codului portocaliu în zona afectată.

Codul portocaliu nu presupune evacuarea populației

SALROM a anunțat că trecerea la cod portocaliu este o măsură preventivă și nu înseamnă că locuitorii trebuie evacuați.

Noul nivel de alertă permite intensificarea monitorizării și aplicarea măsurilor prevăzute în planurile de intervenție.

„În consecinţă, a fost propusă instituirea codului de alertă PORTOCALIU. Instituirea codului portocaliu nu înseamnă evacuarea populaţiei din zona afectată. Această măsură are caracter preventiv şi permite autorităţilor, împreună cu Societatea Naţională a Sării – SALROM şi celelalte instituţii implicate, să intensifice monitorizarea şi să aplice măsurile prevăzute în planurile de intervenţie, astfel încât orice evoluţie a fenomenelor monitorizate să poată fi identificată şi gestionată în timp util”, a mai transmis SALROM.

Compania a anunțat că parametrii seismici, geotehnici, topografici și hidrogeologici vor continua să fie urmăriți permanent.

Stiri calde

21:17 - „Parcă eram star de la Hollywood!” Trăirile emoționante ale unui tânăr profesor de religie

21:08 - Raport final după moartea pilotului Sorin Bochiș. Ce au descoperit anchetatorii

20:59 - Se deblochează concursurile pentru posturile vacante din sistemul medical și din alte instituții cheie

20:51 - Donald Trump și Benjamin Netanyahu, prima întâlnire la Casa Albă de la debutul războiului cu Iranul. Ce au discutat c...

20:42 - Alertă la Salina Praid după mișcări în masivul de sare. Autoritățile propun cod portocaliu

20:32 - Avertisment de călătorie MAE pentru românii din Spania: Risc extrem de incendii de vegetație și coduri de caniculă

20:25 - Ce au discutat Trump și Zelenski în Biroul Oval. Planul pentru sistemele Patriot

20:16 - Parteneriat strategic între București și Chișinău: România sprijină atragerea de investiții și consolidarea economică...

HAI România!

Gelu Vișan, despre suspendarea președintelui: „Nicușor Dan nu va prinde Crăciunul”

Gelu Vișan, despre suspendarea președintelui: „Nicușor Dan nu va prinde Crăciunul”

Claudiu Târziu: George Simion tot timpul a vrut să se folosească de Călin Georgescu

Claudiu Târziu: George Simion tot timpul a vrut să se folosească de Călin Georgescu

Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

Proiecte speciale