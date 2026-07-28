Alertă la Salina Praid după mișcări în masivul de sare.

Specialiștii au detectat, în perioada 25-27 iulie 2026, microvibrații și mișcări în masivul de sare de la Salina Praid, iar nivelul maxim al evenimentelor seismice a depășit pragul corespunzător codului galben. SALROM a anunțat marți că a fost propusă instituirea codului portocaliu, fără ca această măsură să presupună evacuarea locuitorilor din zonă.

SALROM a anunțat că, în intervalul 25-27 iulie, a fost observată și o creștere a salinității pârâului Corund, fenomen urmărit de instituțiile implicate în gestionarea situației.

În aceeași perioadă, specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului au înregistrat în mai multe rânduri microvibrații în zona monitorizată.

„În perioada 25–27 iulie 2026, s-a înregistrat o creştere a salinităţii pârâului Corund, fenomen monitorizat permanent de instituţiile implicate în gestionarea situaţiei din zona Salinei Praid, inclusiv de Societatea Naţională a Sării – SALROM. În aceeaşi perioadă, specialiştii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) au detectat, în mai multe rânduri, microvibraţii în zona monitorizată”, anunţă, marţi, SALROM, într-un comunicat de presă.

Potrivit companiei, analiza informațiilor colectate arată că atât intensitatea, cât și frecvența acestor mișcări sunt în scădere.

Evaluările preliminare arată că microvibrațiile pot fi asociate proceselor de redistribuire a tensiunilor din interiorul masivului de sare. SALROM a anunțat că asemenea manifestări nu reprezintă, prin ele însele, dovada producerii unei prăbușiri, însă impun continuarea supravegherii zonei.

„Potrivit evaluărilor preliminare, aceste microvibraţii sunt compatibile cu procese de redistribuire a tensiunilor în masivul de sare. Acest tip de manifestare nu indică, în sine, producerea unei prăbuşiri, însă justifică menţinerea unei monitorizări continue şi corelarea datelor seismice cu observaţiile geotehnice, hidrogeologice şi topografice. Totodată, observaţiile de suprafaţă efectuate cu drona şi cu staţia topografică automată, precum şi verificările realizate în teren de specialiştii Societatea Naţională a Sării – SALROM, nu au evidenţiat modificări ale reliefului sau alte semne de instabilitate la suprafaţă”, precizează compania.

Zona a fost verificată cu drona, prin intermediul stației topografice automate și direct de specialiștii SALROM. Niciuna dintre aceste verificări nu a evidențiat modificări la suprafață sau alte indicii privind apariția unei noi instabilități.

În ciuda rezultatelor verificărilor din teren, magnitudinea maximă a evenimentelor seismice a depășit nivelul stabilit pentru codul galben de alertare a populației.

Pragurile sunt prevăzute în Hotărârea nr. 9 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita.

În aceste condiții, autorităților le-a fost propusă instituirea codului portocaliu în zona afectată.

SALROM a anunțat că trecerea la cod portocaliu este o măsură preventivă și nu înseamnă că locuitorii trebuie evacuați.

Noul nivel de alertă permite intensificarea monitorizării și aplicarea măsurilor prevăzute în planurile de intervenție.

„În consecinţă, a fost propusă instituirea codului de alertă PORTOCALIU. Instituirea codului portocaliu nu înseamnă evacuarea populaţiei din zona afectată. Această măsură are caracter preventiv şi permite autorităţilor, împreună cu Societatea Naţională a Sării – SALROM şi celelalte instituţii implicate, să intensifice monitorizarea şi să aplice măsurile prevăzute în planurile de intervenţie, astfel încât orice evoluţie a fenomenelor monitorizate să poată fi identificată şi gestionată în timp util”, a mai transmis SALROM.

Compania a anunțat că parametrii seismici, geotehnici, topografici și hidrogeologici vor continua să fie urmăriți permanent.