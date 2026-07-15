Peste 280 de diplomați și oficiali irlandezi de la Bruxelles au fost avertizați să evite întâlnirile cu reprezentanții industriei tutunului pe teme legate de reglementarea țigărilor și a produselor cu nicotină, potrivit publicației European Conservative.

Instrucțiunile au fost transmise personalului Reprezentanței Permanente a Irlandei pe lângă Uniunea Europeană înainte ca Dublinul să preia, la 1 iulie 2026, președinția rotativă a Consiliului UE.

Măsura este relevantă în contextul în care oficialii irlandezi conduc grupuri de lucru și participă la negocierile privind viitoarele politici europene.

Potrivit instrucțiunilor transmise personalului diplomatic, oficialii trebuie să fie vigilenți în cazul „abordărilor” venite din partea reprezentanților companiilor din industria tutunului.

Aceștia au fost îndrumați să refuze întâlnirile care urmăresc discutarea politicilor și reglementărilor privind țigările, produsele de vapat și alte produse care conțin nicotină.

Contactele cu reprezentanții industriei nu sunt însă interzise complet. Ghidul permite astfel de interacțiuni atunci când sunt „strict necesare” pentru reglementarea sectorului sau pentru aplicarea legislației.

Autoritățile irlandeze arată că regulile au la bază articolul 5.3 din Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului.

Documentul prevede că politicile de sănătate publică privind controlul tutunului trebuie protejate de interesele comerciale și de alte interese ale industriei.

Ghidul oficial destinat reprezentanților publici și funcționarilor irlandezi recomandă limitarea interacțiunilor cu industria tutunului la situațiile necesare și impune cerințe de transparență pentru astfel de contacte.

Avertismentul a fost transmis înainte ca Irlanda să preia președinția Consiliului Uniunii Europene pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2026.

În această calitate, oficialii irlandezi coordonează reuniuni, conduc grupuri de lucru și încearcă să faciliteze compromisuri între statele membre în dosarele legislative europene.

În paralel, Uniunea Europeană pregătește actualizarea unor reguli privind tutunul și noile produse cu nicotină, pe fondul schimbărilor de pe piață și al apariției unor noi forme de consum.

Guvernul de la Dublin aplică de mai mulți ani o politică de reducere a consumului de tutun. Strategia „Tobacco Free Ireland” a stabilit ca obiectiv reducerea prevalenței fumatului sub pragul de 5%.

Potrivit Departamentului irlandez al Sănătății, consumul de tutun rămâne principala cauză de deces prevenibil în țară, fiind asociat anual cu cel puțin 5.500 de decese.

Autoritățile au pregătit și noi măsuri pentru reglementarea produselor cu nicotină, inclusiv a pliculețelor cu nicotină și a produselor de vapat.

Instrucțiunile adresate oficialilor de la Bruxelles confirmă politica Irlandei de a limita influența industriei tutunului asupra deciziilor de sănătate publică, într-un moment în care Dublinul deține un rol important în coordonarea negocierilor europene.