Republica Moldova. Parlamentul de la Bruxelles a adoptat miercuri raportul anual pentru Republica Moldova şi a cerut să fie deschise imediat negocierele de aderare pe toate clusterele rămase.

Pentru accelerarea negocierilor de aderare au votat 505 eurodeputați. 115 au votat împotrivă, iar 45 s-au abținut.

În acelaşi timp, Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a cerut oficial Consiliului Uniunii Europene deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu Republica Moldova.

Totodată, Republica Moldova a fost invitată, sub Președinția irlandeză a Consiliului UE, să-și prezinte poziția de negociere privind Clusterul 6 - „Relații externe”

Pe 15 iunie Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe primul cluster - „Valori fundamentale”.

Europarlamentarul român Siegfried Mureşan a scris pe reţele că Parlamentul European consideră că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că aceste progrese trebuie răsplătite prin accelerarea procesului de negociere.

„În urma mai multor amendamente depuse de mine, alături de colegi din Parlamentul European, raportul cere deschiderea, fără întârziere, a negocierilor de aderare pe restul clusterele de negociere care încă nu au fost deschise”, a scris Mureșan pe Facebook.

Documentul adoptat miercuri de majoritatea europarlamentarilor, condamnă „încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice”.

„Ca atare, am solicitat creșterea sprijinului financiar și tehnic pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova, astfel încât aceasta să fie mai sigură, să combată amenințările externe și să continue pe drumul european”, a declarat eurodeputatul român.

Cu puţin înainte de votul din Parlamentul European şi comisara UE, Marta Kos, a solicitat oficial Consiliului deschiderea tuturor clusterelor de negocieri cu Republica Moldova.

Marta Kos şi-a justificat cererea că Republica Moldova a obţinut progrese importante în implementarea reformelor.

„ Am constatat rezultate impresionante în implementarea reformelor prevăzute în Planul de Creștere. Cu un nivel de realizare de 93%, Republica Moldova este înaintea tuturor celorlalte țări candidate la UE, care beneficiază de astfel de planuri de creștere. Prin urmare, împărtășesc opinia dumneavoastră că ar trebui să solicităm Consiliului să deschidă toate clusterele de negocieri cât mai curând posibil.

Totodată, Republica Moldova ar trebui să accelereze reformele, în special pe cele din domeniul justiției, al luptei împotriva corupției și al guvernanței economice, care sunt fundamentale. Acest lucru va permite țării să înceapă închiderea capitolelor de negociere,” a declarat comisara europeană.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a mulţumit europarlamentarilor care au votat raportul.

„Mulțumim Parlamentului European pentru votul de astăzi și pentru încrederea acordată Republicii Moldova. A fost adoptat, cu o majoritate covârșitoare de 505 voturi, Raportul privind Republica Moldova. Fiecare vot de încredere ne motivează să continuăm reformele și să construim o țară europeană, puternică și prosperă”, a scris Igor Grosu pe Facebook.