Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, efectuează o vizită oficială în Turcia în perioada 29-30 iunie, potrivit Ukrinform. Din delegația europeană fac parte și comisarul pentru extindere, Marta Kos, precum și comisarul pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner. Este cea de-a doua deplasare oficială a reprezentantei UE în Turcia de la preluarea mandatului, iar aceasta precede summitul NATO, care va reuni liderii aliați la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Vizita oficialilor europeni în Turcia are loc într-un moment sensibil pentru securitatea regională și relațiile dintre Uniunea Europeană și Ankara.

Cu doar câteva zile înaintea summitului NATO, programat la începutul lunii iulie, agenda discuțiilor va include atât cooperarea în domeniul securității, cât și perspectivele relației dintre UE și Turcia.

Pe durata vizitei, oficialii europeni vor avea întrevederi cu ministrul turc de Externe, Hakan Fidan. Printre principalele subiecte de pe agenda discuțiilor se numără evoluția relațiilor dintre Uniunea Europeană și Turcia, provocările geopolitice din regiune și posibilitățile de consolidare a cooperării.

Dialogul are loc într-un context regional marcat de războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și preocupările tot mai mari privind securitatea europeană.

Turcia deține statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană din 1999, iar negocierile oficiale au început în 2005. Procesul a fost însă suspendat în 2016, pe fondul divergențelor politice și al criticilor formulate de Bruxelles privind respectarea statului de drept, a drepturilor omului și a standardelor democratice.

Cu toate acestea, autoritățile de la Ankara susțin în continuare că integrarea în Uniunea Europeană reprezintă un obiectiv strategic al politicii externe a țării.

Vizita delegației europene are loc cu puțin timp înainte de summitul NATO de la Ankara, unde securitatea regională și cooperarea dintre statele aliate vor ocupa un loc central pe agenda discuțiilor.

Înaintea reuniunii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între Ucraina și statele partenere în domeniul securității și apărării, în contextul provocărilor generate de războiul declanșat de Rusia.