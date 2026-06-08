Uniunea Europeană va impune pentru prima dată sancțiuni împotriva Iranului pentru încălcarea libertății navigației maritime, a anunțat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, înaintea reuniunii informale a miniștrilor Apărării din statele membre ale UE, desfășurată la Nicosia, în Cipru, potrivit Consiliul Europei.

Potrivit oficialului european, măsura va fi discutată în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu și al rolului operațiunii navale europene Aspides, desfășurată în Marea Roșie.

Decizia este importantă deoarece marchează extinderea cadrului de sancțiuni al UE către acțiuni considerate amenințări directe la adresa transportului maritim internațional și a comerțului global.

La sosirea la reuniunea miniștrilor Apărării, Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a declarat că pe agenda discuțiilor se află atât situația din Orientul Mijlociu, cât și operațiunea navală Aspides.

„Astăzi, pentru prima dată, vor fi impuse sancțiuni împotriva Iranului pentru încălcarea libertății navigației”, a afirmat oficialul european.

Declarația vine după mai multe luni în care statele membre au analizat posibilitatea consolidării măsurilor restrictive împotriva Teheranului, pe fondul tensiunilor din Golful Persic și din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale la nivel mondial.

Operațiunea Aspides reprezintă misiunea navală a Uniunii Europene lansată pentru protejarea navelor comerciale și menținerea securității maritime în Marea Roșie.

Misiunea are un caracter defensiv și urmărește protejarea libertății de navigație într-o zonă afectată de atacuri asupra transportului maritim internațional.

În ultimele luni, oficialii europeni au discutat inclusiv despre consolidarea acestei operațiuni și despre eventuale măsuri suplimentare pentru protejarea traficului maritim în regiune.

Kallas a declarat anterior că UE are nevoie de mai multe nave pentru a asigura securitatea rutelor maritime strategice.

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au discutat încă din luna mai despre întărirea măsurilor restrictive menite să garanteze libertatea navigației și despre consolidarea operațiunii Aspides. Decizia anunțată acum de Kaja Kallas pare să reprezinte primul pas concret în această direcție.

Anunțul intervine într-un context regional tensionat, marcat de preocupări privind securitatea transportului maritim și accesul liber prin rutele comerciale esențiale pentru economia mondială. Strâmtoarea Hormuz rămâne unul dintre principalele puncte de interes pentru statele europene, având în vedere importanța sa pentru fluxurile energetice globale.