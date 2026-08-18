Iranul a anunțat duminică o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari pentru orice persoană care ucide sau capturează un militar american, iar suma ajunge la 60.000 de dolari dacă acțiunea este dusă la îndeplinire de o femeie. Șeful Statului Major, Amir Hatami, a declarat că măsura a fost introdusă după ce autoritățile au primit numeroase solicitări din partea unor persoane care voiau să contribuie financiar.

Anunțul apare în contextul tensiunilor dintre Teheran și Washington, deși nu există o desfășurare cunoscută de trupe americane terestre în Iran.

Amir Hatami a spus că recompensa va fi acordată pentru militarii americani pe care i-a descris drept „invadatori”.

„Oricine ucide sau capturează şi predă armatei Republicii Islamice Iran un militar american invadator va primi o recompensă echivalentă cu 30.000 de dolari, adică cinci miliarde de tomani”, a declarat acesta, folosind această unitate monetară informală echivalentă cu 10.000 de riali iranieni.

Prin folosirea termenului „invadator”, declarația indică situația în care un militar american ar intra pe teritoriul iranian. Șeful armatei iraniene a anunțat și o recompensă mai mare în cazul femeilor.

„Femeile iraniene curajoase care vor întreprinde o astfel de acţiune vor primi dublul acestei recompense”, a adăugat el.

Recompensa dublă înseamnă echivalentul a 60.000 de dolari.

Măsura anunțată de Teheran vine în condițiile în care nu a fost raportată o prezență terestră cunoscută a militarilor americani pe teritoriul Iranului în timpul actualului conflict.

Excepția menționată în relatările despre conflict este o misiune de salvare desfășurată în aprilie, după prăbușirea unui avion american, operațiunea având ca scop recuperarea echipajului.

Amir Hatami nu a oferit detalii despre locul sau momentul în care ar putea fi pusă în aplicare recompensa anunțată de armata iraniană.

Războiul dintre Iran și Statele Unite a început pe 28 februarie, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice. Iranul a ripostat ulterior cu atacuri asupra unor state din Golf aliate cu Washingtonul.

În aprilie a fost încheiat un armistițiu, urmat în iunie de un acord-cadru care trebuia să deschidă calea negocierilor de pace.

Înțelegerea s-a destrămat ulterior, iar Iranul și Statele Unite au continuat să schimbe sporadic lovituri militare, tensiunile fiind concentrate în special în zona Strâmtorii Ormuz.