Daciana Sârbu a publicat recent imagini din vacanța petrecută în Grecia alături de Alex Ghionea, partenerul său de aproape trei ani. Fosta soție a lui Victor Ponta, care își expune rar relația, a postat mai multe fotografii realizate la malul mării, iar într-una dintre ele apare îmbrățișată cu iubitul ei.

Daciana Sârbu preferă să păstreze discreția în ceea ce privește viața sentimentală, însă de această dată a publicat mai multe imagini din vacanța petrecută în Grecia alături de Alex Ghionea.

Fotografiile surprind momente de relaxare, apusuri și cine la malul mării. Într-una dintre imagini, cei doi apar împreună, îmbrățișați și privind spre mare. Alex Ghionea este surprins cu spatele la cameră, iar Daciana Sârbu se află lângă el.

Cei doi nu au însoțit imaginile de declarații ample despre relația lor. Daciana Sârbu a publicat însă un mesaj scurt alături de fotografii: „Zile care rămân în suflet”.

Relația dintre Daciana Sârbu și Alex Ghionea a devenit cunoscută după ce cei doi au fost surprinși împreună. De atunci, partenerul fostei soții a lui Victor Ponta a preferat să rămână discret și să nu își expună viața personală.

Și Daciana Sârbu publică în principal fotografii legate de familie și de proiectele sale, oferind puține informații despre relația de cuplu.

Imaginile din Grecia sunt, astfel, printre puținele fotografii în care cei doi apar împreună într-un context de vacanță.

Alex Ghionea este originar din Mediaș și este cu aproximativ 20 de ani mai tânăr decât Daciana Sârbu, care are 49 de ani.

Relația celor doi ar fi început la aproximativ un an după divorțul discret al Dacianei Sârbu de Victor Ponta. Daciana Sârbu și Alex Ghionea formează un cuplu de aproape trei ani și au mai fost surprinși împreună în vacanțe.

Anul trecut, cei doi au petrecut câteva zile la Atena, unde au sărbătorit ziua de naștere a lui Alex Ghionea.

Deși face rareori declarații despre relația sa, Daciana Sârbu a vorbit în trecut despre lucrurile pe care le apreciază la partenerul ei. Unul dintre acestea este relația pe care Alex Ghionea o are cu fiicele sale.

„Îmi iubește fetele”, a spus Daciana Sârbu despre partenerul său.

Fosta soție a lui Victor Ponta a mai spus că nu își ascunde relația și că preferă să se bucure de lucrurile frumoase care apar în viața ei.