A explodat o dronă în Republica Moldova. Spațiul aerian a fost închis temporar

O dronă a fost detectată luni dupa-amiază în spațiul aerian al Republicii Moldova, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol, iar autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian în sectorul Centru. Obiectul a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, unde a fost înregistrată și o deflagrație urmată de un incendiu de vegetație. Ministerul Apărării a anunțat luni că incidentul a fost detectat la ora 17:37.

„Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, la ora 17:37, pătrunderea în spațiul aerian al țării a unui obiect aerian, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol”, a anunțat Ministerul Apărării din Republica Moldova.

După detectarea obiectului aerian, autoritățile au luat măsuri pentru închiderea spațiului aerian în sectorul Centru. Restricția a fost aplicată pentru o perioadă de 15 minute.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de Ministerul Apărării, obiectul a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare în zona localității Talmaza, din raionul Ștefan Vodă. Autoritățile nu au anunțat, în informațiile transmise inițial, alte detalii despre tipul obiectului sau traseul acestuia după dispariția de pe sistemele de supraveghere.

În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne a anunțat producerea unei deflagrații în extravilanul localității Talmaza.

Explozia a fost înregistrată la aproximativ trei kilometri de localitate.

În urma incidentului, pe câmp a izbucnit un incendiu de vegetație.

Echipe specializate au fost trimise în zonă pentru a verifica situația și pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs deflagrația.

Ministerul Apărării a anunțat că structurile responsabile din cadrul Armatei Naționale colaborează cu celelalte instituții implicate și continuă supravegherea spațiului aerian.

„La fața locului s-au deplasat echipele specializate pentru documentarea situației și stabilirea circumstanțelor producerii incidentului. Subdiviziunile responsabile din cadrul Armatei Naționale mențin cooperarea cu instituțiile competente și monitorizează situația pentru asigurarea securității spațiului aerian și a cetățenilor Republicii Moldova”, a precizat Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Incidentul a determinat astfel atât intervenția echipelor de urgență în zona Talmaza, cât și măsuri temporare de securitate aeriană, după detectarea obiectului pe direcția Cuciurgan–Tiraspol.