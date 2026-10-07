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La un pas de prăbușire. Un Boeing 777 a pierdut rapid 27.000 de picioare. Ce au făcut piloții

La un pas de prăbușire. Un Boeing 777 a pierdut rapid 27.000 de picioare. Ce au făcut piloțiiAvion British Airways. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un avion British Airways care zbura de la Londra spre Chicago a coborât brusc aproximativ 27.000 de picioare, până la circa 9.000 de picioare, la scurt timp după decolare, înainte de a se întoarce pe aeroportul Heathrow, potrivit Fox News.

Aeronava a rămas în aer câteva ore și a efectuat mai multe rotații înainte de aterizare, după ce echipajul a raportat o problemă tehnică.

Incidentul s-a produs luni, 5 octombrie, în timpul cursei British Airways BA295 către Aeroportul Internațional Chicago O’Hare. Datele de urmărire a zborului arată că aeronava a părăsit ruta transatlantică și a revenit spre Marea Britanie, după ce a ajuns la o altitudine de aproximativ 9.000 de picioare.

British Airways a confirmat că avionul a aterizat în siguranță la Heathrow și a atribuit revenirea unei „probleme tehnice”.

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Avionul a coborât rapid de la altitudinea de croazieră

Aeronava implicată a fost un Boeing 777, unul dintre avioanele utilizate de British Airways pentru cursele pe distanțe lungi. Potrivit datelor de zbor citate de mai multe publicații, avionul ajunsese la o altitudine de aproximativ 37.000 de picioare înainte de coborârea rapidă. În câteva minute, nivelul de zbor a fost redus la aproximativ 9.000 de picioare.

Datele de urmărire au indicat, de asemenea, activarea codului transponder 7700. Acesta este utilizat de echipajele aeronavelor pentru a semnala controlorilor de trafic aerian existența unei situații de urgență, fără să precizeze în mod automat natura problemei.

British Airways nu a oferit public detalii despre componenta tehnică exactă care a determinat echipajul să schimbe altitudinea și să abandoneze traversarea Atlanticului.

De ce a rămas avionul în aer după ce s-a întors spre Londra

Unul dintre aspectele care au atras atenția a fost faptul că aeronava nu a aterizat imediat după ce a început să se îndrepte spre Heathrow. FlightAware a indicat că avionul a rămas în aer timp de mai multe ore și a efectuat mai multe ture în zona Marii Britanii înainte de aterizare.

O explicație posibilă ține de cantitatea de combustibil aflată la bord. Un avion care pleacă într-un zbor transatlantic de câteva ore decolează cu o cantitate importantă de combustibil, iar întoarcerea la scurt timp după decolare poate însemna că aeronava este mai grea decât greutatea optimă pentru aterizare.

Matthew „Whiz” Buckley, fost pilot al Marinei SUA și pilot de vânătoare F/A-18, a declarat pentru Fox News Digital că un avion aflat într-o astfel de situație poate rămâne în aer pentru a consuma combustibil înainte de aterizare, dacă procedurile și condițiile permit acest lucru.

„Nu poți ateriza cu o greutate prea mare”, a explicat Buckley, referindu-se la solicitările suplimentare asupra trenului de aterizare și sistemelor de frânare.

Coborârea ar putea fi compatibilă cu o problemă de presurizare

Profilul zborului a alimentat speculațiile privind o posibilă problemă la sistemul de presurizare. Buckley a declarat că o coborâre sub 10.000 de picioare ar fi compatibilă cu procedurile aplicate în cazul unei pierderi a presiunii din cabină, deoarece la altitudini mai mici necesitatea utilizării oxigenului suplimentar este eliminată în condițiile respective.

Totuși, această explicație nu a fost confirmată de British Airways. Compania a descris oficial situația doar drept o „problemă tehnică”, astfel că natura exactă a defecțiunii rămâne neclară.

Unele relatări au menționat și posibilitatea ca măștile de oxigen să fi fost activate în cabină, însă imaginile distribuite online în legătură cu zborul nu au fost confirmate independent ca provenind de la această cursă.

British Airways: aeronava a aterizat în siguranță

Compania aeriană a transmis că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea sa și că piloții au decis să revină la Heathrow după apariția problemei tehnice.

„Siguranța clienților și a echipajului nostru este întotdeauna prioritatea noastră. Aeronava a aterizat în siguranță după ce piloții noștri, foarte bine pregătiți, au revenit la Heathrow în urma unei probleme tehnice”, a declarat un purtător de cuvânt al British Airways pentru Fox News Digital.

Compania a precizat că pasagerii au coborât în mod normal din avion după aterizare, iar echipele British Airways au lucrat pentru a găsi soluții pentru continuarea călătoriilor acestora.

Ce se știe până acum despre incident

În acest moment, informația confirmată de companie este că aeronava a întâmpinat o problemă tehnică, a coborât rapid la aproximativ 9.000 de picioare și a revenit la Londra Heathrow, unde a aterizat în siguranță. Cauza tehnică exactă nu a fost făcută publică.

Pentru pasageri, episodul a însemnat întreruperea cursei către Chicago și o întârziere semnificativă. Din informațiile disponibile, nu au fost raportate victime în urma incidentului.

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