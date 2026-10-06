Wizz Air își va reduce cu aproximativ 18% capacitatea de la Aeroportul Iași în următoarele 12 luni, pe fondul creșterii puternice a prețurilor la combustibil și al schimbărilor geopolitice.

József Váradi, CEO și cofondator al companiei, spune că măsura este una de consolidare și că operatorul intenționează să revină la Iași cu mai multe aeronave și rute atunci când condițiile de piață se vor îmbunătăți.

Într-un interviu pentru „Ziarul de Iași”, Váradi a explicat că traficul de la Iași a fost influențat și de revenirea operațiunilor către Chișinău. În perioada în care zborurile către Republica Moldova au fost afectate, o parte din traficul respectiv s-a mutat la Iași, iar acum pasagerii au revenit către aeroportul din Chișinău.

CEO-ul Wizz Air a precizat că baza de la Iași operează în prezent cu patru aeronave, față de cinci anul trecut. Compania a suspendat deja unele rute, printre care Iași-Praga și Iași-Istanbul, iar Váradi spune că ajustările ar putea continua, în funcție de evoluția pieței și a costurilor.

Creșterea prețului combustibilului reprezintă una dintre principalele provocări pentru industria aeriană. Potrivit lui Váradi, prețul combustibilului s-a apropiat de o dublare în ultimele luni, iar compania se așteaptă ca nivelul ridicat să persiste.

Wizz Air are aproximativ 80% din necesarul de combustibil acoperit pentru următoarele șase luni, ceea ce limitează expunerea la prețurile actuale ale pieței.

Costurile mai mari ar putea ajunge, în timp, și în prețul biletelor. Váradi estimează că tarifele vor crește, în special în perioada de iarnă, însă susține că transportul aerian va rămâne relativ moderat din perspectiva inflației comparativ cu alte sectoare.

În ceea ce privește flota, Wizz Air are în prezent 275 de aeronave și a înlocuit aproximativ 80% dintre avioanele sale cu Airbus A321. În aproximativ doi ani, aproape întreaga flotă operată în România ar urma să fie formată din A321, inclusiv aeronavele de la Iași.

Pentru următoarele 12 luni, compania estimează o perioadă de consolidare. Deși capacitatea de la Iași va scădea cu circa 18%, Váradi spune că măsura este temporară. Wizz Air analizează deja noi destinații pentru rețeaua de la Iași, urmând să anunțe rutele pentru sezonul de vară atunci când programul va fi definit.

„Pe măsură ce condițiile pieței se îmbunătățesc”, compania intenționează să revină la Iași cu mai multă capacitate, mai multe aeronave și noi rute.