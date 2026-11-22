Actorul Ashton Kutcher ar putea ajunge în clubul miliardarilor datorită investițiilor în tehnologie și inteligență artificială, după ce o participație a firmei sale de venture capital, Sound Ventures, în compania Anthropic ar fi ajuns la o valoare estimată de 7 miliarde de dolari, potrivit Fox News.

Parcursul său în investiții contrastează cu scepticismul exprimat în trecut de soția sa, Mila Kunis, față de unele dintre afacerile în care acesta a decis să investească.

Sound Ventures ar fi investit 435 de milioane de dolari în Anthropic în 2023. Participația firmei ar reprezenta aproximativ 0,5% din companie, evaluată la 1,4 trilioane de dolari în contextul listării la bursă menționate în articol.

Sound Ventures, firma de investiții cofondată de Ashton Kutcher și Guy Oseary, deține aproximativ 0,5% din Anthropic, potrivit informațiilor Bloomberg. Valoarea participației a fost estimată la aproximativ 7 miliarde de dolari, raportat la evaluarea de 1,4 trilioane de dolari luată în calcul înaintea listării.

Anthropic, compania care dezvoltă modelul de inteligență artificială Claude, a debutat pe bursă pe 19 noiembrie 2026. Listarea a adus câștiguri importante pentru investitorii care au susținut compania în fazele timpurii de dezvoltare.

Kutcher a cofondat Sound Ventures în 2015, după ce în 2010 lansase alături de Guy Oseary A-Grade Investments. Prin cele două firme, actorul a susținut mai multe companii devenite ulterior nume importante în industria tehnologiei, printre care Uber, Spotify și Airbnb.

Valoarea de aproximativ 7 miliarde de dolari reprezintă participația Sound Ventures la Anthropic, nu averea personală a lui Ashton Kutcher. Câștigul care îi revine actorului nu a fost făcut public.

Succesul investițiilor lui Kutcher contrastează cu reacțiile pe care Mila Kunis le-a avut în primii ani ai relației lor, când actorul îi povestea despre unele dintre ideile pe care intenționa să le susțină financiar.

Într-o apariție din 2021 la emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert”, Kunis a povestit cum soțul său i-a prezentat conceptul Uber, explicându-i că este o platformă prin care oamenii pot folosi mașini conduse de persoane obișnuite, în locul taxiurilor tradiționale.

„Este cea mai proastă idee din toate timpurile”, ar fi fost reacția actriței, potrivit relatării Fox News.

Kutcher a insistat ca ea să testeze serviciul, însă ideea de a urca într-o mașină condusă de un necunoscut a nemulțumit-o. Kunis a povestit că a fost furioasă când acesta i-a propus să îi comande o cursă pentru a experimenta serviciul.

Actorul a abordat-o ulterior și în legătură cu Bitcoin, încercând să îi explice conceptul de criptomonedă și procesul de minare. Kunis a ridicat atunci întrebări legate de siguranța sistemului și de modul în care putea fi verificată valoarea banilor digitali.

În aceeași intervenție televizată, actrița a glumit că soțul său îi prezintă frecvent idei care, la început, i se par absurde, dar care ajung să se transforme în afaceri de succes.

Kunis a recunoscut că folosește în prezent Uber și Airbnb și că a ajuns să accepte inclusiv ideea criptomonedelor. Ea a spus că nu a fost niciodată mai fericită să constate că s-a înșelat.

Kutcher a explicat, într-un interviu acordat Business Insider în 2017, că inițial a avut rezerve în privința Uber, însă a reconsiderat oportunitatea după ce a înțeles că serviciul răspundea unei nevoi reale a pieței. Actorul a spus că a revenit rapid asupra deciziei și l-a contactat din nou pe CEO-ul companiei.

El a avut îndoieli similare și în cazul Airbnb, întrebându-se inițial cine ar accepta să doarmă pe canapeaua unui străin.

Ashton Kutcher și Mila Kunis s-au cunoscut pe platourile serialului „That '70s Show”, în care au interpretat personaje care formau un cuplu. În perioada filmărilor, el avea 20 de ani, iar ea 14 ani, însă relația lor a fost atunci una de prietenie.

Cei doi s-au reconectat în 2012, după ce s-au întâlnit la Globurile de Aur, și au început să se întâlnească în aprilie, în același an. S-au logodit în februarie 2014 și s-au căsătorit în iulie 2015. Au împreună doi copii, Wyatt și Dimitri.