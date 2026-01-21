Ashton Kutcher spune că nu e adevărat că el și soția sa, Mila Kunis, nu fac duș

Actorul Ashton Kutcher a decis să clarifice o serie de zvonuri ciudate care circulă despre el și soția sa, Mila Kunis, legate de igiena lor personală. Într-un interviu recent, Kutcher a negat ferm ideea că ar evita să facă duș, subliniind că atât el, cât și Kunis, acordă atenție igienei zilnice, informează Fox News.

Ashton Kutcher a revenit asupra unei povești virale care a circulat despre el și soția sa, Mila Kunis, legată de obiceiurile lor de igienă. Comentariile făcute de actor în 2021, într-un podcast alături de Kunis, au generat atunci o avalanșă de întrebări și speculații despre cât de des fac duș.

Săptămâna aceasta, actorul din „That ’70s Show” și „The Beauty” a clarificat situația, subliniind că atât el, cât și Mila, respectă o rutină normală de igienă. „A fost cel mai nebunesc lucru din toate timpurile”, a mărturisit Kutcher, în vârstă de 47 de ani. „Am făcut un comentariu la un moment dat, iar oamenii ne-au întrebat: Pute? Miroase urât?”

Într-o discuție cu colegii săi Anthony Ramos și Jeremy Pope, Kutcher a explicat că răspunsul său la zvonuri a fost simplu: „Am făcut un comentariu într-un podcast, cu mult timp în urmă… și oamenii au spus: Ei nu fac duș. Eu le-am răspuns: Fac duș, merg la sală, fac duș. Pot confirma că băiatul meu face duș”.

Astfel, actorul a pus capăt unei speculații care a circulat ani de zile, demonstrând că în spatele comentariilor amuzante se află, de fapt, realități cotidiene absolut normale.

În iulie 2021, Mila Kunis a stârnit controverse după ce a vorbit deschis despre rutina de îngrijire a copiilor săi, într-un episod al podcastului „Armchair Expert”, realizat de Dax Shepard. Actrița a recunoscut atunci că nu obișnuia să își spele copiii zilnic și că nu era genul de părinte care să le facă baie nou-născuților în mod constant.

Ashton Kutcher a intervenit în discuție, explicând abordarea lor relaxată: dacă micuții erau vizibil murdari, erau spălați, însă în lipsa acestui lucru nu vedea un motiv real pentru băi zilnice. Ulterior, cei doi au vorbit și despre propriile obiceiuri de igienă, care au devenit rapid subiect de dezbatere în mediul online.

Kutcher a mărturisit că își curăță zilnic zonele esențiale, precum axilele și zona inghinală, folosind un săpun clasic, despre care a spus că își face treaba eficient de fiecare dată. Actorul a mai adăugat că, după antrenamente, obișnuiește să își clătească fața pentru a îndepărta transpirația.

„Îmi spăl axilele și zona inghinală zilnic și nimic altceva vreodată. Am o tabletă de Lever 2000 care face efectul dorit de fiecare dată. Nimic altceva”, a dezvăluit Kutcher.

La rândul său, Mila Kunis a precizat că își spală fața de două ori pe zi, subliniind că are o rutină constantă de îngrijire personală. Pentru a ironiza reacțiile exagerate apărute după acel podcast, cuplul a publicat câteva săptămâni mai târziu un videoclip pe TikTok, filmat chiar în baia lor.

În imagini, cei doi apar alături de copii, cu cada pornită, glumind pe seama scandalului creat. Kunis îi spune lui Kutcher că este „doar apă”, în timp ce actorul, pe un ton sarcastic, se arată șocat că micuții sunt spălați de mai multe ori pe săptămână.

Dialogul plin de umor a fost modul cuplului de a demonstra că întreaga situație a fost o neînțelegere amplificată inutil și că, în realitate, lucrurile sunt mult mai normale decât au părut în mediul online.