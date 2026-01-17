Apa de gură cu extract de usturoi, aproape la fel de eficientă ca cea standard

Un studiu recent arată că usturoiul, un ingredient natural cunoscut mai ales din bucătărie, ar putea avea un rol important în igiena orală. Datele analizate arată că apa de gură cu extract de usturoi poate reduce bacteriile dăunătoare din cavitatea bucală la un nivel comparabil cu cel al produselor considerate, în prezent, standardul de îngrijire.

O analiză realizată de cercetătorii de la Universitatea din Sharjah, din Emiratele Arabe Unite, a reunit rezultatele a cinci studii anterioare realizate pe voluntari. Acestea au comparat eficiența extractului de usturoi în distrugerea bacteriilor orale cu cea a clorhexidinei, ingredient de referință folosit frecvent în apele de gură antiseptice.

Concluzia generală a analizei indică faptul că apa de gură pe bază de extract de usturoi a demonstrat o eficiență similară produselor cu clorhexidină în diminuarea bacteriilor din cavitatea bucală. Efectul a fost evident mai ales asupra bacteriilor Mutans Streptococci, considerate principalii factori implicați în apariția cariilor dentare.

Autorii arată că, deși clorhexidina este folosită pe scară largă ca standard în igiena orală, utilizarea sa este asociată atât cu reacții adverse, cât și cu îngrijorări privind apariția rezistenței antimicrobiene. În acest context, extractul de usturoi poate fi o alternativă potențială, în special atunci când este folosit în concentrații mai ridicate.

Analiza indică faptul că nivelul concentrației are un rol esențial. În studiile analizate, o soluție cu 0,2% clorhexidină s-a dovedit mai eficientă decât una cu 2,5% extract de usturoi în reducerea streptococilor mutans din salivă. În schimb, la o concentrație de 3% extract de usturoi, efectul a depășit rezultatele obținute cu clorhexidina.

Rezultatele au și limitări. Apa de gură cu usturoi a provocat respirație neplăcută și senzație de arsură în cavitatea bucală, reacții considerate mai ușoare decât unele efecte ale clorhexidinei, precum colorarea dinților, dar care pot descuraja utilizarea constantă a produsului.

În privința clorhexidinei, cercetătorii invocă date mai vechi potrivit cărora expunerea îndelungată sau la doze mici poate favoriza apariția rezistenței antimicrobiene și a rezistenței încrucișate la antibiotice. Aceste preocupări au dus la intensificarea căutărilor de alternative care să ofere o eficiență comparabilă, dar un profil de utilizare mai favorabil.

Usturoiul este utilizat de mii de ani ca remediu natural, iar proprietățile sale sunt cunoscute încă din Roma antică, Egipt și China.

Autorii analizei atrag atenția că aceste rezultate trebuie confirmate prin studii clinice mai ample, cu mai mulți participanți și perioade de urmărire mai lungi, înainte ca extractul de usturoi să fie luat în considerare pe scară largă în practica curentă.