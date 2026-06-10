Un semnal de alarmă major vine de la nivelul instituțiilor europene cu privire la calitatea apei pe care o consumăm zilnic. Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a emis o avertizare oficială prin care încadrează acidul trifluoroacetic (TFA), o substanță detectată inclusiv în apa de la robinet, în categoria elementelor toxice pentru reproducere. Informația a fost confirmată oficial de către instituție prin intermediul unei comunicări transmise către agenția de presă AFP.

Conform specialiștilor din cadrul ECHA, această substanță chimică este utilizată intensiv în sectorul industrial, dar și ca erbicid. Din cauza proprietăților sale, ea este definită ca fiind o substanţă „foarte persistentă şi foarte mobilă, susceptibilă de a provoca o contaminare foarte durabilă şi difuză a resurselor de apă”. Pentru ca această evaluare să devină o normă oficială general valabilă, clasificarea propusă de ECHA va trebui aprobată în perioada următoare și de către Comisia Europeană.

Situația din teren arată deja proporțiile acestei probleme ecologice și de sănătate publică. Spre exemplu, în Franţa, Agenţia Naţională de Securitate Sanitară (ANSES) a publicat la finalul anului 2025 un raport îngrijorător. În urma analizelor de laborator realizate pe scară largă, experții francezi au descoperit prezența TFA în nu mai puțin de 92% dintre eşantioanele de apă verificate.

Răspândirea sa masivă este strâns legată de utilitatea sa economică. Proprietăţile specifice ale acestei molecule – gradul ridicat de aciditate, solubilitatea crescută şi stabilitatea chimică – au transformat-o într-un element de bază pentru procesele industriale moderne. Pe lângă utilizarea directă, substanța provine și din degradarea altor compuși chimici. Ea servește ca materie primă în fabricarea pesticidelor, iar alterarea ulterioară a unora dintre acestea, cum este cazul erbicidului Flufenacet, generează cantități suplimentare de acid trifluoroacetic.

Dincolo de sectorul agricol, această moleculă este întâlnită frecvent și în alte industrii cheie. În sectorul farmaceutic, compusul are rol de catalizator în procesele de sinteză pentru diverse medicamente, o atenție deosebită fiind acordată rolului său în crearea tratamentelor oncologice împotriva cancerului. Totodată, substanța este integrată în compoziția chimică a fluidelor folosite în sistemele domestice și industriale de încălzire şi climatizare.

Decizia luată de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice a atras imediat reacții din partea societății civile și a organizațiilor de mediu, care cer măsuri urgente de ani de zile. Angeliki Lyssimachou, coordonatoarea pentru chestiuni ştiinţifice şi politice din cadrul organizației Pesticide Action Network (PAN) Europa, a subliniat importanța acestui pas.

„Decizia de miercuri confirmă ceea ce noi semnalăm încă din 2023: TFA nu este un metabolit inofensiv al PFAS (substanţe per- şi polifluoroalchilice). Poate fi toxic pentru fiinţa umană, iar riscurile sunt cele mai ridicate în timpul perioadelor cele mai vulnerabile ale vieţii: sarcina şi copilăria fragedă”, a declarat reprezentanta PAN Europa.

Presiunea publică și dovezile științifice au determinat deja reacții la nivel legislativ. În capitala Belgiei, reprezentanții statelor membre și eurodeputații au ajuns la un consens politic privind monitorizarea mai strictă a mediului. S-a decis astfel includerea a 25 de substanțe din categoria PFAS, listă pe care se regăsește și acidul trifluoroacetic, în rândul poluanţilor care necesită un control prioritar în toate cursurile de apă de pe continent.

Pentru a produce efecte concrete, noul cadru legislativ mai trebuie să treacă prin procedura formală de aprobare în Parlamentul European și în cele 27 de state comunitare. Ulterior, țările membre vor avea obligația de a transpune directiva în legislațiile naționale, termenul limită fiind fixat pentru sfârşitul anului 2027. În paralel, Comisia Europeană colaborează cu specialiștii de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pentru a revizui și recomanda pragurile sanitare sigure referitoare la concentrațiile de PFAS şi TFA permise în apa de băut.