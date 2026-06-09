Procesul de integrare a Albaniei în Uniunea Europeană se lovește de un obstacol major din cauza unui megaproiect turistic. Comisia Europeană a emis un avertisment ferm, subliniind că dezvoltarea unui complex hotelier de lux de către Jared Kushner, ginerele președintelui SUA, Donald Trump, ar putea periclita aderarea țării la blocul comunitar, conform EFE.

Oficialii de la Bruxelles condiționează continuarea parcursului european al Tiranei de respectarea strictă a normelor comunitare de mediu.

Avertismentul transmis de executivul european scoate la iveală divergențe majore între angajamentele ecologice asumate de Albania și interesele financiare ale unor investitori de calibru global.

Reprezentanții Comisiei Europene monitorizează atent situația din teren, în special din cauza impactului pe care lucrările l-ar putea avea asupra ecosistemelor sensibile.

„Urmărim cu atenţie evoluţiile din peisajul protejat Vjosa-Narta”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier. Care a precizat că Bruxelles-ul a transmis deja Albaniei preocupările sale faţă de posibilele deficienţe ale proiectului.

Deși la nivel oficial s-au oferit anumite garanții privind revizuirea planurilor, semnalele de la Tirana sunt contradictorii. Potrivit aceluiaşi purtător de cuvânt comunitar, ministrul albanez al mediului a promis Comisiei Europene suspendarea lucrărilor de construcţie şi realizarea unui studiu cu privire la impactul asupra mediului în consultare cu societatea civilă. Totuşi, premierul albanez Edi Rama a promis public de mai multe ori că acest proiect va continua.

Pentru ca Albania să poată progresa pe drumul european, oficialii europeni amintesc că regulile jocului nu pot fi negociate. Comisia Europeană a reafirmat că, pentru a închide capitolul 27 din negocierile de aderare - capitol ce priveşte mediul şi schimbările climatice - Albania trebuie să se alinieze deplin directivelor europene privind păsările şi habitatele şi să abroge legea privind investiţiile strategice din 2015.

Miza financiară este uriașă, fiind vorba despre două inițiative distincte. Prima vizează transformarea insulei Sazan, o fostă bază militară secretă din epoca comunistă, într-o stațiune de lux. Această investiție se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de euro. Guvernul de la Tirana a acordat deja, în anul 2024, statutul de investitor strategic firmei Affinity Partners, controlată de Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump.

Cel de-al doilea proiect, localizat în zona protejată a lagunei Vjosa-Narta, are o valoare estimată la peste patru miliarde de euro. Planul este gestionat de frații Al-Khayyat, parteneri din Qatar ai lui Kushner. Această regiune de coastă este un habitat critic pentru numeroase specii de păsări migratoare, inclusiv pentru coloniile de flamingo. Pe lângă semnalele de alarmă ecologice, proiectul a intrat și în vizorul legii. Procuratura Specială Anticorupţie din Albania a deschis deja o investigaţie privind transferurile de titluri de proprietate care au permis iniţierea celui de-al doilea proiect.

Tensiunile au escaladat rapid și în rândul populației, generând proteste de amploare care durează de o săptămână. Cea mai mare manifestație a blocat centrul capitalei Tirana, unde mii de oameni au mărșăluit cu steaguri și lozinci ostile familiei Trump și Executivului. Agitând drapele albaneze şi purtând pancarte cu mesaje precum „Ivanka, du-te acasă!” sau „Albania nu este de vânzare”, unele pancarte fiind semnate cu „Gen Z”, manifestanţii au traversat centrul oraşului şi s-au oprit în faţa sediului guvernului, unde au cerut şi demisia premierului Edi Rama.

În ciuda presiunii publice și a riscurilor diplomatice, șeful guvernului albanez rămâne pe poziții. Acuzat de manifestanţi că favorizează investitorii în detrimentul intereselor ţării, premierul Rama asigură că nu va renunţa la acele proiect şi acuză forţe străine de incitare la proteste.