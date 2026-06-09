Zeci de mii de români care au plătit rate mai mari din cauza unor posibile practici anticoncurențiale ale băncilor ar putea primi despăgubiri fără să fie nevoiți să deschidă procese individuale. Vicepresedintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a adresat Comisiei Europene o întrebare oficială prin care solicită clarificări privind posibilitatea acordării unor compensații directe consumatorilor afectați.

Consiliul Concurenței din România a sancționat zece instituții de credit cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, aproximativ 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență, inclusiv a articolului 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Potrivit autorității, băncile ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

ROBOR a fost, timp de mulți ani, unul dintre principalii indicatori utilizați pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele acordate populației și companiilor din România, ceea ce înseamnă că efectele unor eventuale practici anticoncurențiale ar putea viza un număr foarte mare de consumatori.

Prin întrebarea adresată Comisiei, Ștefănuță solicită clarificări privind trei aspecte esențiale: dacă este posibilă acordarea unor despăgubiri directe consumatorilor, fără obligarea acestora să inițieze acțiuni individuale în justiție; dacă obligarea fiecărui consumator afectat să pornească un proces propriu este compatibilă cu principiul efectivității dreptului european; și dacă Executivul european intenționează să promoveze mecanisme de compensare colectivă, simplificată și efectivă a consumatorilor afectați de practici anticoncurențiale.

„Românii care au plătit rate mai mari din cauza unor posibile practici anticoncurențiale trebuie să aibă acces real la despăgubiri. Nu este normal ca fiecare consumator prejudiciat să fie obligat să pornească singur un proces lung, costisitor și dificil pentru a-și recupera banii. Dacă se confirmă existența unui prejudiciu care afectează sute de mii de persoane, trebuie analizată posibilitatea ca acestea să fie despăgubite direct, fără a fi nevoite să deschidă acțiuni individuale în instanță. Dreptul la despăgubire trebuie să fie unul real și accesibil, nu doar unul teoretic", a declarat Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul a spus că amenzile aplicate băncilor nu sunt suficiente dacă consumatorii nu pot recupera efectiv banii plătiți în plus. „Dacă oamenii au plătit mai mult din cauza unor practici incorecte, atunci trebuie să existe o cale prin care să își poată recupera banii. Aici este nevoie și de sprijin european, pentru că oamenii nu trebuie lăsați singuri în fața unor proceduri greoaie, costisitoare și greu de dus până la capăt", a mai transmis Ștefănuță.

Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale, planuri care vor fi aprobate de Consiliul Concurenței. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării. Reprezentanții mai multor bănci au anunțat deja că dezaprobă concluziile Consiliului Concurenței și că vor contesta sancțiunile în instanță.