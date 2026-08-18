Fără tehnologie SUA înseamnă fără tehnologie de tot. Eeste experiența unui european care a renunțat la tot ce e american pentru a vedea în ce fel se poate trăi fără așa-numitele „big tech” din SUA. Reporterul Mathieu Pollet, de la Politico, a încercat, pentru doar 72 de ore, să trăiască și să lucreze ca și cum europenii n-ar mai avea acces la tehnologia americană. Și a făcut-o doar într-un weekend. Și n-a fost deloc ușor ci, mai degrabă, o experiență similară cu lockdown-ul din era pandemiei Convid-19.

„Primul lucru pe care l-am observat când am renunțat la tehnologia americană a fost liniștea”, își începe relatarea experimentului reporterul.

„Telefonul meu pornește de obicei înainte să mă dau jos din pat, bâzâind la fiecare câteva minute pe parcursul zilei cu apeluri, mesaje, titluri, mementouri din calendar și alerte de pe rețelele sociale. Este un puls constant care are în medie aproape 200 de notificări de pe iPhone în weekenduri și de două ori mai multe de luni până vineri.

Dar în această duminică caldă de mijloc de vară, viața mea era într-o versiune improbabilă de liniște. După ani de zile în care am relatat despre eforturile Europei de a se detașa de giganții tehnologici americani și de a cultiva alternative autohtone, am decis să-mi testez propriul obicei zilnic, interzicând utilizarea oricărei tehnologii americane timp de 72 de ore”, mai relateazp Pollet.

„Fără iPhone. Fără Mac. Fără Slack sau Teams. Fără Google Search sau Maps. Fără ChatGPT. Fără WhatsApp sau Signal. Fără feed-uri de Facebook sau Instagram. Fără plăți cu cardul de credit.

Mă întrebam dacă mă voi transforma într-un călugăr digital.

Timp de trei zile, mi-am propus să trăiesc și să lucrez la Bruxelles ca și cum tehnologia americană ar fi devenit brusc indisponibilă pentru mine peste noapte.

Era un scenariu intenționat fictiv, înrădăcinat într-o anxietate europeană foarte reală: ce se întâmplă dacă Washingtonul transformă dependența continentului nostru de Silicon Valley într-o armă și apelează la „întrerupătorul de oprire” tehnologică?”, mai spune reporterul, care invocă disputele dintre SUA și UE în materie de tehnologie.

„Eram pe cale să descopăr că înlocuirea instrumentelor americane cu cele fabricate aici, în Europa, avea să îngreuneze aproape totul - și să mă facă mai singur.

A încerca să trăiesc fără tehnologia americană, aveam să descopăr, echivalează, în esență, cu a încerca să trăiesc fără tehnologie deloc. Asta se datora parțial faptului că, la fel ca aproape toți concetățenii mei europeni, mă blocasem în acele alegeri de consum”, mai spune Pollet.

„În prima dimineață, cu iPhone-ul închis, am întins mâna după o cărămidă Nokia din Finlanda. Așa-numitul „dumbphone” este genul de dispozitiv care se bucură acum de o a doua viață printre oamenii care se detoxifică de timpul petrecut în fața ecranelor și este, de asemenea, un dispozitiv preferat al traficanților de droguri care încearcă să evite să fie prinși prin orice metodă de urmărire și colectare de date.

După câteva ore, mi-am dat seama că nu existau notificări pe Nokia. Nimeni nu mai sună și nu mai trimite mesaje. Apoi a venit partea rușinoasă: un sentiment de neputință, urmat de o neliniște alimentată de FOMO (fear of missing out). Lumea se învârtea cu siguranță la viteză maximă și îmi lipsea. În următoarele zile, mă surprindeam în continuare verificând telefonul compulsiv, ca un dependent.

„Telefonul te-a îmbătrânit instantaneu”, a glumit cel mai bun prieten al meu mai târziu în acea zi, în timp ce schimbam apelurile video FaceTime, acum standard, cu unele obișnuite. Nu era clar dacă se referea la sunetul înăbușit sau la mine, luptându-mă cu un dispozitiv nou, dar de fapt vechi, sau la ambele”, mai relatează reporterul Politico.

„Am observat că mă plimbam în sus și în jos prin apartament pentru că, de obicei, creierul meu suprastimulat nu se putea concentra pe un apel vocal.

Totul m-a dus înapoi la primul meu telefon mobil, de la 13 ani, când trimiterea de mesaje text însemna apăsarea aceleiași taste mici de mai multe ori pentru o singură literă, fiecare SMS costa bani, iar abrevierile și emoji-urile nu erau doar alegeri stilistice, ci modalități de a adăuga mai mult într-un mesaj”, mai povestește Pollet.

„Știam că viața mea pe rețelele de socializare va fi în pericol în experiment. Alternative europene precum Mastodon au câștigat teren de când Elon Musk a transformat Twitter în X. Dar cine se alătură unei rețele sociale când niciunul dintre prietenii săi nu este acolo?

A fost în regulă. De fapt, eram nerăbdător să dispar pentru o vreme, conștient de anxietatea pe care mi-o induc rețelele sociale și de nesiguranțele create de urmărirea constantă a vieților presupus perfecte ale altor oameni.

Cumpărăturile online au dispărut - dar la fel și plata cu cardul în magazine și restaurante. Rețelele de plată pe care mă bazez sunt americane: Visa și Mastercard domină plățile cu cardul în Europa, ceea ce înseamnă că chiar și o achiziție efectuată cu un card bancar european se desfășoară adesea pe căile controlate de SUA.

Asta însemna că trebuia să cumpăr totul cu numerar, lucru pe care nu-l mai făcusem în mod regulat de mult timp. Din fericire, spre deosebire de alte țări europene, legislația belgiană le impune comercianților să accepte bancnote. Partea dificilă a fost să găsesc unele dintre acele magazine fără ajutorul Google Maps, pe care ajunsesem să mă bazez aproape la fel de mult ca pe cardurile mele de credit.”, mai spune reporterul bruxellez.

„Renunțarea la Netflix, Amazon Prime, Disney+ și YouTube a fost, de asemenea, o parte din înțelegere — eliminând deja o parte considerabilă din timpul meu liber. Dar s-a dovedit că abia puteam viziona ceva sau chiar testa cum trebuie platformele de streaming europene, deoarece televizorul și tableta mea rulau ambele pe software-ul Google.

Din fericire, un Nintendo Switch offline din Japonia, cărți vechi și legendarul joc Snake mi-au ținut companie”.

„Aceste dependențe invizibile sunt profunde. Dincolo de produsele pe care le folosim zilnic, sistemele americane servesc adesea drept porți de acces pentru companiile europene care încearcă să concureze cu marile companii tehnologice.

Să luăm Spotify din Suedia sau rivalul Uber din Estonia, Bolt. Ambele se bazează încă foarte mult pe magazine de aplicații, sisteme de operare, rețele de plată și alte infrastructuri digitale controlate de SUA.

Și apoi există cloud-ul: centrele de date și serverele care găzduiesc site-uri web, procesează date și direcționează traficul. Marea majoritate a acestei piețe este dominată de Amazon, Microsoft și Google, a căror infrastructură susține părți importante ale economiei digitale a Europei.

Multe colțuri ale Europei s-ar „întuneca” dacă aceste servicii ar fi închise, economia, administrația publică și infrastructura de comunicații având dificultăți în a funcționa normal.”, este concluzia amară pentru un european a reporterului.

Mathieu Pollet povestește cum a lucrat fără tehnologie americană, folosind un computer open-source, cu Linux și comunicâmd prin e-mail printr-o adresă Proton din Elveția sau navigând pe web folosind browserul norvegian Vivaldi și motorul de căutare francez Qwant, scriind totul în LibreOffice și încercând asistentul generativ AI al Mistral.

„Mă simțeam productiv. Dar fluxul de lucru din jurul meu nu era. Instrumentele în sine funcționau perfect odată ce am acceptat că renunțarea la ani de obiceiuri ar necesita timp. Perturbarea a provenit în cele din urmă din colaborarea blocată: întâlniri, mesaje, documente partajate și fluxul constant de mici schimburi de replici care mențin o redacție în mișcare.

„A fost ca și cum ai fi dispărut”, avea să-mi spună mai târziu un coleg.

Există alternative europene în acest domeniu. Problema este că, la fel ca în cazul rețelelor sociale, acestea funcționează corect doar atunci când toți ceilalți le folosesc sau când sistemele concurente sunt interoperabile - lucru pe care UE a încercat de mult timp să îl legifereze și să îl aplice, adesea în ciuda rezistenței din partea platformelor tehnologice mari”, explică reporterul Politico.

„În cele din urmă, acest lucru a subliniat unul dintre principalele puncte critice în eforturile Europei pentru o mai mare independență tehnologică: suveranitatea digitală nu este un proiect individual. Funcționează doar dacă oamenii, companiile și instituțiile acționează împreună.

Prin sine, eforturile individuale sunt mai susceptibile de a-i face pe oameni să se simtă izolați digital, decât suverani digital.

Preocuparea nu mai este pur și simplu dacă acel seif poate fi spart din exterior. Ci și dacă cineva l-ar putea încuia - sau goli - din interior.

Acum, deși probabil vă întrebați cum voi acționa în funcție de ceea ce am învățat, îmi amintesc în mod ciudat de Covid.

Mulți dintre noi am ieșit din acea eră temporară de carantină și limite involuntare, plină de obiceiuri noi și sănătoase și idei mărețe despre cum ar trebui să ne schimbăm stilul de viață, doar pentru a reveni remarcabil de repede la vechile noastre rutine.

Din păcate, același lucru s-a întâmplat și aici. iPhone-ul meu a intrat direct înapoi în buzunar. Mesajele au început să curgă din nou. Cardul meu bancar s-a întors la locul său obișnuit. În câteva ore, am căzut confortabil înapoi în stiva de tehnologie americană”, încheie Pollet.