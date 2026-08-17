O fată de 14 ani și un băiat de 12 ani au fost agresați în orașul polonez Bydgoszcz după ce doi trecători i-ar fi auzit vorbind între ei în limba ucraineană, potrivit Consulatului General al Ucrainei din Gdańsk. Incidentul este tratat de partea ucraineană drept un posibil caz de intoleranță pe criterii naționale.

Potrivit informațiilor transmise de misiunea diplomatică și citate de presa ucraineană, copiii au fost mai întâi insultați și amenințați de un bărbat și o femeie. Situația ar fi escaladat, ulterior, într-o agresiune fizică. Cazul a fost sesizat poliției, iar autoritățile poloneze îi caută pe cei implicați.

Consulatul General al Ucrainei din Gdańsk susține că cei doi copii au fost abordați de un bărbat și o femeie care le-ar fi adresat injurii și amenințări pe fondul intoleranței naționale.

Potrivit comunicatului citat de Ukrainska Pravda, agresiunea verbală a fost urmată de violență. Unul dintre copii ar fi avut brațul răsucit, iar o dronă de jucărie pe care o avea asupra sa ar fi fost spartă. Bucățile acesteia ar fi fost apoi aruncate spre băiat, provocându-i zgârieturi.

Informațiile disponibile în acest moment provin din relatarea misiunii diplomatice ucrainene. Nu au fost comunicate public, până la momentul redactării, detalii complete despre identitatea persoanelor suspectate sau despre eventualele acuzații formulate de poliția poloneză.

Consulatul General al Ucrainei din Gdańsk a anunțat că urmărește cazul și menține legătura cu mama celor doi copii.

Potrivit misiunii diplomatice, starea fizică a minorilor nu prezintă în prezent un pericol, însă aceștia ar fi suferit o puternică traumă emoțională în urma incidentului.

„Condamnăm cu fermitate orice manifestare de xenofobie”, a transmis consulatul, subliniind că siguranța cetățenilor ucraineni și combaterea intoleranței se află printre temele care urmează să fie discutate cu autoritățile locale.

În urma incidentului a fost depusă o plângere la poliție. Forțele de ordine încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale agresiunii și să îi identifice pe cei doi suspecți.

Consulatul ucrainean a precizat că va urmări evoluția procedurilor juridice și că intenționează să discute problema siguranței cetățenilor ucraineni cu reprezentanți ai administrației și ai poliției.

Incidentul din Bydgoszcz apare într-un context în care în Polonia au existat în ultimele luni mai multe relatări despre incidente cu caracter antiucrainean. O organizație care monitorizează astfel de cazuri a consemnat, în 2026, inclusiv atacuri și insulte îndreptate împotriva unor cetățeni ucraineni în mai multe orașe poloneze.

În mai, un adolescent ucrainean de 14 ani ar fi fost atacat în Olsztyn de un grup de adulți, iar Consulatul General al Ucrainei din Gdańsk a anunțat atunci că urmărește cazul.

Subiectul a ajuns și în dezbaterea politică. În august, reprezentanți ai partidului Lege și Justiție (PiS) au susținut propuneri privind deportarea bărbaților ucraineni aflați la vârsta serviciului militar care nu lucrează legal în Polonia.

Propunerea a fost prezentată public de Tobiasz Bocheński, iar conducerea formațiunii a argumentat că aceștia ar putea contribui la apărarea Ucrainei.

În paralel, autoritățile poloneze au continuat să ia măsuri împotriva unor cetățeni ucraineni implicați în infracțiuni. În iulie, Poliția de Frontieră a anunțat deportarea unui cetățean ucrainean condamnat pentru propagandă nazistă și alte fapte, precum și returnarea forțată a altor doi cetățeni ucraineni după executarea unor pedepse.

Deocamdată, cazul celor doi copii din Bydgoszcz este investigat de autoritățile poloneze. Principalul aspect care urmează să fie clarificat este motivul agresiunii și dacă aceasta a fost într-adevăr determinată de originea națională sau de faptul că minorii vorbeau ucraineană.

Consulatul General al Ucrainei a transmis că va continua să urmărească ancheta și să ofere sprijin familiei.