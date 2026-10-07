Judecătoarea Alina Nadia Guluțanu de la Curtea de Apel București a fost trimisă în judecată disciplinară de Inspecția Judiciară, într-un nou dosar în care este acuzată de accesarea fără drept a sistemului informatic ECRIS și de dezvăluirea informațiilor obținute astfel.

Potrivit comunicatului Inspecției Judiciare, magistratul este cercetat pentru două abateri disciplinare prevăzute de Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Este vorba despre nerespectarea secretului deliberării, a confidențialității lucrărilor și a altor informații de aceeași natură, precum și despre nerespectarea nejustificată a dispozițiilor sau deciziilor administrative dispuse în conformitate cu legea.

Inspecția Judiciară precizează că, în acest caz, a reținut că „accesarea fără drept a sistemului informatic Ecris și dezvăluirea informațiilor astfel obținute” întrunesc elementele abaterilor disciplinare investigate.

Potrivit informațiilor publicate de Lumea Justiției, surse citate de publicație susțin că informațiile obținute din ECRIS ar fi fost transmise ulterior de Guluțanu unor persoane asociate cu zona #rezist, pentru a fi utilizate în ceea ce sursele descriu drept o campanie împotriva Justiției.

Această afirmație nu apare însă în comunicatul oficial al Inspecției Judiciare și nu este prezentată în documentul instituției ca fapt reținut în cadrul acțiunii disciplinare.

Judecătoarea Guluțanu a mai fost vizată în trecut de proceduri disciplinare. În iunie 2024, Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a admis o acțiune a Inspecției Judiciare și i-a aplicat sancțiunea suspendării din funcție pentru șase luni, într-un dosar privind alte abateri disciplinare. Hotărârea putea fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Într-un alt dosar, CSM a soluționat în decembrie 2022 acțiuni disciplinare formulate împotriva Guluțanu și a judecătoarei Daniela Panioglu, unele acuzații fiind respinse, iar altele admise.

Noul dosar disciplinar vizează exclusiv presupusa accesare neautorizată a ECRIS și divulgarea informațiilor obținute astfel.