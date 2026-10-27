Un sarcofag intact din epoca romană, identificat în zona de nord a necropolei anticului Tomis, a fost descoperit marți, 27 octombrie 2026, de specialiștii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Mormântul aparține, potrivit cercetărilor preliminare, unui copil și conține obiecte funerare, două jucării din lut, ghirlande de flori și o monedă.

Descoperirea a fost anunțată de reprezentanții muzeului, care au precizat că cercetarea arheologică și prelevarea materialelor sunt în desfășurare.

Sarcofagul intact oferă specialiștilor posibilitatea de a analiza un context funerar păstrat și de a obține informații despre practicile de înmormântare din perioada romană în Tomis, oraș antic situat pe teritoriul actual al Constanței.

Potrivit informațiilor comunicate de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în interiorul mormântului au fost observate mai multe categorii de obiecte funerare. Inventarul identificat până acum include câteva obiecte de port, o monedă, două jucării din lut și ghirlande de flori.

Prezența acestor obiecte este importantă pentru cercetarea arheologică, deoarece inventarul funerar poate oferi indicii despre ritualurile asociate înmormântării, despre obiectele depuse alături de persoana decedată și despre unele aspecte ale vieții cotidiene din epoca romană.

Cele două jucării din lut reprezintă unul dintre elementele distincte ale descoperirii, având în vedere că mormântul a fost atribuit preliminar unui copil. Totuși, semnificația exactă a obiectelor și rolul lor în ritualul funerar urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor de specialitate.

Sarcofagul a fost identificat la marginea de nord a necropolei Tomisului, un spațiu funerar asociat orașului antic. Tomis a fost un important centru urban de pe litoralul vest-pontic în perioada greco-romană, iar vestigiile sale contribuie la reconstituirea istoriei așezării și a comunităților care au locuit aici.

Mormintele și obiectele funerare descoperite în astfel de situri pot furniza informații despre obiceiurile funerare, credințele și organizarea socială a comunităților antice. În cazul unui sarcofag găsit intact, păstrarea contextului arheologic poate permite o examinare mai atentă a relației dintre obiectele depuse în mormânt.

Pentru stabilirea vechimii exacte, a detaliilor privind persoana înmormântată și a semnificației inventarului funerar sunt necesare analize suplimentare. Până la finalizarea acestora, informațiile disponibile rămân preliminare.

Reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au anunțat că lucrările de cercetare și prelevare a materialelor arheologice sunt în curs. Aceste operațiuni sunt necesare pentru documentarea descoperirii și pentru examinarea obiectelor în condiții adecvate.

Muzeul a precizat că va oferi informații suplimentare în cadrul unei conferințe de presă programate pentru miercuri, 28 octombrie 2026. Detaliile prezentate atunci ar putea clarifica aspecte legate de descoperire și de rezultatele cercetărilor preliminare.

Descoperirea de la Constanța aduce noi date despre practicile funerare din Tomisul antic. Analiza sarcofagului și a obiectelor găsite în interior va permite specialiștilor să stabilească mai precis ce informații poate oferi acest mormânt despre comunitatea romană din regiune.