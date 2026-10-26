Sharon Osbourne spune că vizitează în fiecare zi mormântul soțului său, Ozzy Osbourne, și că încearcă să se adapteze vieții fără artistul care a murit la vârsta de 76 de ani. Într-un interviu acordat BBC News, văduva legendei rock a vorbit despre ultimele momente petrecute împreună, despre durerea pierderii și despre concertul de adio susținut de fostul solist Black Sabbath la Birmingham, cu puțin timp înainte de moartea sa.

Mărturisirile apar în contextul lansării unui film documentar dedicat spectacolului „Back to the Beginning”, evenimentul care a reunit trupa Black Sabbath și mai mulți artiști de renume. Pentru Ozzy, concertul a reprezentat împlinirea unei ultime dorințe, după ani marcați de probleme grave de sănătate.

După moartea artistului, familia a ales să îl înmormânteze într-un loc privat, în grădina familiei, pentru a-i proteja liniștea. Sharon a explicat că nu și-a dorit ca Ozzy să fie înhumat într-un cimitir public, unde fanii ar fi venit constant să îi aducă omagii.

„Bineînțeles, în fiecare zi. Îl pot vedea de la fereastra mea”, a declarat Sharon pentru BBC News, întrebată cât de des merge la mormântul soțului său.

Ea a povestit și că încă vorbește frecvent cu Ozzy, fără să dezvăluie însă ce îi spune. Pentru Sharon, pierderea partenerului de viață nu este o experiență peste care cineva poate trece pur și simplu.

„Ai pierdut iubirea vieții tale, așa că nu te trezești într-o zi și spui: «Acum sunt bine. M-am vindecat»”, a explicat aceasta.

Sharon a adăugat că durerea nu dispare, însă oamenii pot învăța să trăiască alături de ea, în loc să se izoleze complet.

Ozzy Osbourne a murit în locuința familiei din Buckinghamshire, Anglia, după ani în care s-a confruntat cu probleme medicale, inclusiv boala Parkinson și leziuni la nivelul coloanei vertebrale.

În dimineața morții sale, artistul se trezise devreme și coborâse pentru a face exercițiile fizice pe care le avea în rutina zilnică. La scurt timp, a suferit un atac de cord. A fost solicitat un elicopter medical, iar paramedicii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Sharon a relatat că, în noaptea precedentă, cei doi vorbiseră și avuseseră un ultim moment de apropiere.

„Ozzy se trezise în timpul nopții și mi-a cerut să îl sărut de două ori, iar eu am făcut-o. Apoi mi-a spus: «Ține-mă, ține-mă strâns», și l-am ținut”, a povestit ea.

Ulterior, Sharon a fost trezită de cineva care a venit în grabă în cameră și i-a cerut să coboare. Când a ajuns la parter, situația era deja gravă.

Moartea lui Ozzy Osbourne a provocat un val de reacții din partea fanilor, în special în Birmingham, orașul său natal și locul în care a început povestea Black Sabbath.

În timpul procesiunii funerare din iulie 2025, mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a-i aduce un ultim omagiu. Au depus flori și au cântat piese Black Sabbath în timp ce sicriul artistului era transportat prin oraș.

Sharon a spus că Ozzy ar fi fost surprins de amploarea manifestărilor de afecțiune. Pentru familie, însă, mesajele și gesturile publicului au reprezentat o sursă importantă de alinare.

Fiica sa, Kelly Osbourne, a explicat anterior că sprijinul fanilor i-a ajutat pe membrii familiei să înțeleagă că nu sunt singuri în suferința lor.

Potrivit lui Sharon, felicitările, scrisorile și mesajele primite au fost strânse, sortate și fotografiate, iar florile au fost transformate în compost pentru grădina familiei, locul în care este înmormântat artistul.

Sharon și Ozzy Osbourne s-au cunoscut în 1970 și s-au căsătorit în 1982. Relația lor a durat mai bine de 50 de ani și a trecut prin perioade dificile, despărțiri temporare și momente de reconciliere.

În 1989, Ozzy a fost arestat după ce a încercat să o ucidă pe Sharon, potrivit relatării BBC. Ea a renunțat ulterior la acuzații. Cei doi s-au separat pentru scurt timp și în 2016, pe fondul unor informații despre infidelitate, dar au rămas împreună.

Sharon a descris relația drept una neobișnuită, marcată atât de momente foarte bune, cât și de perioade extrem de dificile. La finalul vieții artistului, spune ea, acesta știa cât de mult era iubit.

Filmul „Back to the Beginning” documentează concertul organizat la Villa Park, în Birmingham, unde Ozzy Osbourne s-a reunit cu colegii săi din Black Sabbath pentru un ultim spectacol. Evenimentul a inclus atât repertoriul său solo, cât și o reprezentație a trupei.

Concertul a avut loc după o perioadă în care starea sa de sănătate se deteriorase considerabil. Cu aproximativ șase luni înainte de eveniment, Ozzy suferise o căzătură și își fracturase o vertebră. În perioada de recuperare, a avut episoade repetate de pneumonie, iar după o intervenție chirurgicală la spate a dezvoltat septicemie.

Cu două săptămâni înaintea spectacolului, medicii i-ar fi recomandat să renunțe, avertizând că inima sa era prea slăbită. Artistul a insistat însă să urce pe scenă.

Din cauza problemelor fizice, a cântat așezat pe un tron, dar imaginile din documentar surprind energia și emoția cu care a fost întâmpinat de public. Sharon a povestit că întreaga familie era îngrijorată, însă atmosfera din stadion l-a încurajat.

După concert, Ozzy ar fi spus că își dorește să plece din nou în turneu, convins că fanii ar accepta să îl vadă cântând așezat.

„Plutea pur și simplu în acele ultime 17 zile. A fost minunat. A fost o bucurie”, a spus Sharon, evocând perioada de după spectacol.

Ozzy Osbourne rămâne una dintre figurile definitorii ale heavy metalului, atât prin activitatea alături de Black Sabbath, cât și prin cariera solo. Influența sa este evidențiată și în documentarul despre concertul de adio.

James Hetfield, solistul Metallica, subliniază rolul esențial al trupei Black Sabbath în dezvoltarea muzicii metal, în timp ce artistul Yungblud vorbește despre impactul pe care individualitatea și stilul lui Ozzy l-au avut asupra generațiilor mai tinere.

Pentru Sharon Osbourne, ultimele zile ale soțului său au fost marcate de suferință, dar și de împlinirea unei dorințe importante. Concertul i-a oferit ocazia de a-și lua rămas-bun de la public și de a reveni, pentru ultima dată, pe scena care i-a definit viața.