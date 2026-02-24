Monden

Fiica lui Ozzy Osbourne, de nerecunoscut. „Renunță la Ozempic, mănâncă un burger!”

Fiica lui Ozzy Osbourne, de nerecunoscut. „Renunță la Ozempic, mănâncă un burger!"
Kelly Osbourne a atras atenția publicului la London Fashion Week, unde a participat la prezentarea colecției Royal Ascot Millinery Collective pentru 2026, purtând o rochie mov cu mâneci transparente și paiete. Ținuta a fost apreciată de mulți fani pentru eleganță, dar unele comentarii de pe Instagram au depășit limita.

Kelly Osbourne, criticată de fani

Printre mesajele negative, un utilizator a scris că Osbourne arată „ca un om mort… prea slabă și fragilă”, în timp ce alt comentariu sugera: „Renunță la Ozempic, mănâncă un burger”. Alte persoane au intervenit pentru a o susține, scriind: „Comentariu urât, nu aveți empatie?” și „Tatăl ei a murit, e durere – cum poți comenta așa ceva despre greutatea ei?”.

 

Kelly Osbourne a explicat că, după moartea tatălui său, Ozzy Osbourne, în iulie, singurul lucru important pentru ea este familia. „Tatăl meu tocmai a murit și fac tot ce pot, iar singurul lucru pentru care trăiesc este familia mea. Aleg să împărtășesc partea fericită a vieții mele, nu pe cea mizerabilă”, a spus ea.

Ce spune mama sa

Sharon Osbourne a confirmat că fiica ei a traversat o perioadă dificilă după pierderea tatălui. „Nu e fericită, și-a pierdut tatăl și momentan nu poate mânca corect”, a spus mama ei, subliniind că multe dintre comentariile răutăcioase reflectă frustrările și invidia altor oameni.

Ozzy și Sharon Osbourne

Ozzy și Sharon Osbourne / sursa foto: captură video

„Internetul e un scut pentru cei nefericiți. Oamenii judecă, sunt geloși, iar eu îmi pare rău pentru ei. Au ceva în viața lor care nu merge bine”, a adăugat Sharon.

„Ceilalți nu sunt mulțumiți de felul în care arăt”

Kelly a povestit și despre presiunea publică resimțită de-a lungul vieții, explicând că a fost criticată pentru aspectul fizic încă de la adolescență.

„Am vrut doar să fiu eu însămi. Nu am vrut să fiu cea mai frumoasă din cameră, dar eram penalizată pentru asta. Sunt mulțumită de mine și de felul în care arăt, ceilalți nu sunt – asta ține de ei, nu de mine”, a declarat ea.

