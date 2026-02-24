Fiica lui Ozzy Osbourne, de nerecunoscut. „Renunță la Ozempic, mănâncă un burger!”

Kelly Osbourne a atras atenția publicului la London Fashion Week, unde a participat la prezentarea colecției Royal Ascot Millinery Collective pentru 2026, purtând o rochie mov cu mâneci transparente și paiete. Ținuta a fost apreciată de mulți fani pentru eleganță, dar unele comentarii de pe Instagram au depășit limita.

Printre mesajele negative, un utilizator a scris că Osbourne arată „ca un om mort… prea slabă și fragilă”, în timp ce alt comentariu sugera: „Renunță la Ozempic, mănâncă un burger”. Alte persoane au intervenit pentru a o susține, scriind: „Comentariu urât, nu aveți empatie?” și „Tatăl ei a murit, e durere – cum poți comenta așa ceva despre greutatea ei?”.

Kelly Osbourne a explicat că, după moartea tatălui său, Ozzy Osbourne, în iulie, singurul lucru important pentru ea este familia. „Tatăl meu tocmai a murit și fac tot ce pot, iar singurul lucru pentru care trăiesc este familia mea. Aleg să împărtășesc partea fericită a vieții mele, nu pe cea mizerabilă”, a spus ea.

Sharon Osbourne a confirmat că fiica ei a traversat o perioadă dificilă după pierderea tatălui. „Nu e fericită, și-a pierdut tatăl și momentan nu poate mânca corect”, a spus mama ei, subliniind că multe dintre comentariile răutăcioase reflectă frustrările și invidia altor oameni.

„Internetul e un scut pentru cei nefericiți. Oamenii judecă, sunt geloși, iar eu îmi pare rău pentru ei. Au ceva în viața lor care nu merge bine”, a adăugat Sharon.

Kelly a povestit și despre presiunea publică resimțită de-a lungul vieții, explicând că a fost criticată pentru aspectul fizic încă de la adolescență.