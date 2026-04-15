Lauren Sánchez Bezos, despre ținuta purtată la investirea lui Trump: Sunt „super mândră”

Lauren Sánchez Bezos a reacționat, în sfârșit, la valul de comentarii apărute în urma ținutei purtate la ceremonia de investire a lui Donald Trump, o apariție care a stârnit numeroase discuții în spațiul public. Departe de a-și exprima vreo urmă de regret, aceasta a declarat că este „super mândră” de modul în care s-a prezentat la eveniment, informează Fox News.

Lauren Sánchez Bezos a venit cu explicații în fața valului de critici apărute după apariția sa de la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, unde a atras atenția printr-o expresie considerată de unii provocatoare. La câteva luni după evenimentul din 20 ianuarie 2025, soția fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a declarat sâmbătă pentru „The New York Times” că este pe deplin împăcată cu alegerea sa vestimentară, spunând că este „super mândră” de alegere.

Ea și soțul ei au fost poziționați chiar în spatele lui Trump în timpul ceremoniei, ceea ce a făcut ca prezența lor să fie intens fotografiată și comentată public. Ținuta aleasă de Sánchez Bezos a fost un costum alb semnat Alexander McQueen, compus dintr-un sacou cambrat cu detalii din satin și un decolteu adânc în V, completat de pantaloni largi.

În locul unei bluze clasice, ea a optat pentru un sutien din dantelă albă, o alegere care a alimentat discuțiile din spațiul public. Look-ul a fost completat de o haină voluminoasă potrivită sezonului rece, machiaj cu accente „smokey” și un coc elegant.

„Am fost super mândră de mine”, a punctat Lauren, continuând: „Am înțeles. Fără dantelă la Casa Albă. Am luat la cunoștință”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)

Potrivit relatărilor din presă, Sánchez Bezos, convinsă că adoptase o ținută suficient de sobră, nu ar fi anticipat desfășurarea evenimentului într-un spațiu inchis. În momentul în care și-a dat jos paltonul, sacoul purtat peste a rămas deschis, lăsând la vedere o piesă de lenjerie intimă folosită pe post de top de tip pijama. Așezată împreună cu partenerul său de atunci chiar în spatele lui Donald Trump, apariția sa a fost surprinsă de fotografii prezenți la eveniment.

Ulterior, în mediul online au apărut numeroase reacții critice la adresa alegerii vestimentare, mulți utilizatori considerând ținuta „nepotrivită pentru un astfel de eveniment”. Unii au comentat că expunerea sutienului de dantelă albă denotă o lipsă de respect, în timp ce alții au ironizat stilul vestimentar, descriindu-l drept mult prea îndrăzneț pentru ocazia respectivă și cerând mai multă decență.

Au existat și remarci sarcastice, inclusiv glume privind lipsa unei bluze sau comparații cu servicii de livrare rapidă, sugerând în mod ironic că ar fi putut „comanda” o piesă vestimentară pe loc. Alte comentarii au mers până la a descrie look-ul ca fiind apropiat de cel al unui brand de lenjerie, în contrast cu eleganța așteptată într-un astfel de context.

La ceremonia de inaugurare, prima doamnă, în vârstă de 55 de ani, a optat pentru o apariție sobră și elegantă, într-un palton bleumarin realizat dintr-un amestec de lână și mătase, semnat de Adam Lippes. Ținuta a fost completată de o fustă creion în aceeași nuanță, o bluză ivory din crep de mătase, precum și accesorii discrete, dar rafinate: mănuși negre din piele și o pălărie cu boruri ample.

În paralel, atenția publicului s-a îndreptat și către Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, aflat în proximitatea lui Sánchez Bezos. Prezența sa a generat valuri de comentarii pe rețelele sociale, unde unii telespectatori au interpretat comportamentul său ca fiind stânjenitor, susținând că ar fi privit insistent spre aceasta.

Reacțiile online au variat de la ironii la glume despre atitudinea sa, alimentând rapid discuțiile virale. Pe de altă parte, experții în modă au analizat apariția lui Sánchez Bezos în termeni elogioși.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)

Istoricul de modă Summer Anne Lee, cadru didactic la Fashion Institute of Technology, a mărturisit că a fost profund impresionată de alegerea vestimentară, considerând momentul unul remarcabil în contextul aparițiilor de la evenimente inaugurale. Potrivit acesteia, ținuta ar putea marca o premieră în zona vestimentației de ceremonie, chiar dacă persoana în cauză nu are un rol oficial.

Sánchez Bezos a dat like mai multor comentarii de susținere pe rețelele de socializare.Un comentariu suna: „Nu te lăsa doborâtă de cei care te urăsc! Singura opinie care contează este a ta și a lui Jeff”. Un alt comentariu: „Mi s-a părut că ținuta ta de inaugurare a fost foarte modernă și elegantă, arătai superb.” „Uimitor!”, a spus o altă persoană.

Sánchez Bezos a afirmat într-o declarație acordată presei că o parte dintre criticile legate de înfățișarea sa sunt influențate de stereotipuri cu substrat rasial. Ea a explicat că percepțiile negative sunt legate de constituția sa fizică, adăugând:

„Oare cineva îmi va da un sac de iută și îmi va cere să-l prind cu o curea? Sunt latină. Sunt latină. Sunt latină”, a repetat ea, subliniind despre identitatea sa culturală.

Reamintim faptul că Sánchez Bezos și Jeff Bezos s-au căsătorit pe 27 iunie 2025 cu Jeff Bezos. Au avut arte de o ceremonie fastuoasă organizată la Veneția. Omul de afaceri, în vârstă de 62 de ani, are patru copii din căsătoria anterioară cu MacKenzie Scott. La rândul său, Sánchez Bezos este mama a trei copii: Nikko, în vârstă de 25 de ani, rezultat din relația cu Tony Gonzalez, precum și Evan, de 19 ani, și Ella, de 18 ani, din mariajul anterior cu Patrick Whitesell.