Prezența cuplului Bezos printre sponsorii Galei Met stârnește nemulțumiri

Într-un interviu pentru CNN la Doha, Qatar, cu prilejul primei ediții a Galei Franca Fund, eveniment ce omagiază memoria regretatei Franca Sozzani, fosta redactor-șef a revistei Vogue Italia, Anna Wintour a afirmat că este convinsă că Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos vor fi „un atu pentru muzeu și pentru eveniment”.

Anna Wintour a lăudat-o pe fosta jurnalistă Lauren Sánchez Bezos, prezentând-o drept „o pasionată a costumelor și, desigur, a modei”, în contextul controverselor legate de implicarea familiei Bezos ca sponsori ai Galei Met din 2026.

„Suntem profund recunoscători pentru generozitatea ei excepțională”, a declarat Wintour pentru CNN, adăugând că prezența acesteia la eveniment este „o reală bucurie”.

Săptămâna trecută, organizatorii au anunțat că Jeff Bezos și Lauren Sánchez Bezos vor fi sponsorii principali ai galei, în timp ce brandul de lux Saint Laurent și conglomeratul media Condé Nast își asumă roluri de sponsori secundari.

Deși la începutul acestui an Anna Wintour a renunțat la funcția de redactor-șef al Vogue SUA, ea continuă să dețină funcțiile de director editorial global al Vogue și director de conținut la Condé Nast, responsabilități care o mențin în centrul organizării prestigiosului eveniment.

Anunțul privind sponsorizarea oferită de Jeff Bezos a provocat o undă de nemulțumire pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au interpretat implicarea sa drept un nou semn al extinderii influenței miliardarilor asupra marilor instituții culturale. Alții au pus sub semnul întrebării oportunitatea unei astfel de investiții, sugerând că fondurile ar putea fi direcționate către cauze mai urgente.

„Temă grozavă”, a scris un utilizator într-un comentariu la un videoclip publicat pe contul oficial de Instagram al Muzeului Metropolitan, care anunța vestea cu privire la Bezos. Acesta a continuat: „Încetați să-i mai folosiți pe Jeff Bezos și Lauren Sánchez pentru a promova artă și modă, două locuri în care acești doi capitaliști de nestăvilit nu vor avea niciodată ce căuta, indiferent câți bani ar dori să cheltuie”.

Deși, în mod tradițional, gala și expoziția au fost susținute de mari case de modă, anul acesta, de exemplu, sponsorul principal a fost Louis Vuitton, istoria evenimentului include și parteneriate cu giganți din tehnologie, precum TikTok, Instagram, Apple, Yahoo și chiar Amazon. Compania fondată de Bezos a sponsorizat Gala Met în 2012, perioadă în care acesta a deținut și titlul de președinte de onoare.

Pentru unii observatori, decizia cuplului de a sponsoriza evenimentul arată dorința lor de a-și consolida statutul în cultura pop și în industria modei. Criticii văd în ascensiunea lui Sánchez-Bezos o paralelă cu drumul parcurs de Kim Kardashian, prietena ei, care în urmă cu doar un deceniu și-a remodelat radical imaginea, de la vedetă de reality TV la figură influentă în lumea modei.

Transformarea lui Kardashian a fost sprijinită de validarea venită din partea Annei Wintour și de celebra copertă Vogue realizată alături de Ye, rapperul cunoscut anterior ca Kanye West, cu care a fost căsătorită timp de șapte ani.

Deși Sánchez Bezos nu și-a clarificat public intențiile, implicarea sa tot mai vizibilă indică o apropiere accelerată de universul modei. Cuplul nu a participat la Gala Met din 2025 din cauza nunții lor, dar a fost prezent la ediția din 2024 și a pozat pentru coperta Vogue US în iunie acest an.

În ultimele luni, cei doi au fost surprinși la Săptămâna Modei de la Paris, asistând la prezentările Chanel și Balenciaga, unde au purtat piese vintage alese de stilista Molly Dickson, cunoscută pentru colaborările cu Lana Del Rey și Sydney Sweeney. Tot în acest an, cuplul Sánchez-Bezos a anunțat un parteneriat de 6,25 milioane de dolari cu Consiliul Creatorilor de Modă din America (CFDA), destinat promovării sustenabilității în industrie.

Met a anunțat că va denumi un spațiu al galeriei în onoarea regretatului fondator al Condé Nast, ca recunoaștere a unei donații a cărei valoare nu a fost divulgată de compania media. Scriitoarea newyorkeză Amy Odell, autoarea biografiei „Anna”, a remarcat că această inițiativă vine pe fondul unor disponibilizări recente la Condé Nast.

Concedierile au vizat inclusiv redacția Teen Vogue, o pierdere resimțită puternic, spune Odell, deoarece publicația oferea o platformă pentru voci tinere și diverse, cu perspective politice adresate unei generații noi.

Într-un videoclip postat pe Instagram, ea a subliniat contrastul dintre reducerile de personal și desfășurarea fastuoasă a Galei Met: „Condé Nast face tăieri. Gala merge înainte. Cei bogați devin și mai bogați. Imaginea este, într-un fel, stânjenitoare”. Potrivit autoarei, această disonanță ar putea deveni o constantă a evenimentului, atâta timp cât problema inegalității veniturilor rămâne nerezolvată.