Jeff Bezos revine pe scenă ca șef al unui startup AI de 6,2 miliarde de dolari

Jeff Bezos se întoarce într-un rol operațional, devenind co‑CEO al unei noi companii de inteligență artificială numită Project Prometheus, potrivit unor rapoarte recente.

Startup‑ul se concentrează pe aplicații AI pentru inginerie și producție în sectoare precum computere, aerospațial și auto, și a atras deja o finanțare masivă de 6,2 miliarde de dolari, o parte provenind chiar de la Bezos.

Conform informațiilor raportate de Fortune și preluate de mai multe publicații, Bezos va conduce compania împreună cu Vik Mahal „Vik” Bajaj, fizician și chimist cu experiență la Google X („Moonshot Factory”) și alte inițiative tehnologice.

Bajaj și-a actualizat profilul LinkedIn pentru a indica rolul de “co-CEO și co-fondator” la Project Prometheus. forbes.com Startup‑ul pare să fie definit pe LinkedIn simplu ca „AI for the physical economy” („IA pentru economia fizică”).

Potrivit rapoartelor, Project Prometheus va dezvolta tehnologii AI menite să sprijine procesele de inginerie și fabricație în domenii foarte concrete. Printre aplicațiile vizate se numără:

componente de calcul și hardware

industria auto

sectorul aerospațial

Aceasta nu este o inițiativă care vizează doar „chat‑boți” sau modele conversaționale: focusul este pe sisteme AI care interacționează cu lumea fizică, în interiorul lanțurilor de producție și al proceselor industriale.

Project Prometheus a reușit deja să atragă un talent semnificativ: aproape 100 de angajați au fost recrutați, provenind din companii de top în AI, precum OpenAI, Google DeepMind și Meta.

Această echipă indică ambiția startup-ului de a dezvolta soluții AI avansate, combinând experiența în domeniul cercetării cu know-how-ul industrial.

Project Prometheus a reușit să atragă o finanțare impresionantă, de 6,2 miliarde de dolari, situând startup-ul printre cele mai bine capitalizate companii emergente din domeniul inteligenței artificiale.

O parte semnificativă a acestei sume provine direct de la Jeff Bezos, care își asumă un rol activ nu doar operațional, ci și financiar.

Fondurile vor fi utilizate pentru recrutarea de personal de top, dezvoltarea tehnologiilor AI specializate și construirea infrastructurii necesare testării și implementării aplicațiilor în sectoare industriale complexe, precum ingineria, producția auto și aerospațială.

Finanțarea include și investiții din partea unor investitori instituționali și fonduri private, care urmăresc potențialul pe termen lung al startup-ului.

Această structură de capital semnalează angajamentul major al fondatorilor și al partenerilor, oferind Project Prometheus resursele necesare pentru a accelera cercetarea și lansarea de produse inovatoare în domeniul AI aplicat industriei.

Analistul Nick Lichtenberg notează că acest demers se aliniază cu viziunea mai largă a lui Bezos despre viitorul tehnologic și spațial.

Bezos a declarat anterior că vede un rol pentru roboți și AI nu doar pe Terra, ci și pe suprafața Lunii sau în alte medii spațiale, sugerând că Project Prometheus ar putea lucra sinergic cu Blue Origin, compania sa spațială.

Într-o discuție la Tech Crunch, el a spus: „beneficiile pentru societate din AI vor fi uriașe”. GeekWire

Lansarea Project Prometheus vine într-un moment de intensă competiție pe piața inteligenței artificiale. Există un val de startup-uri care încearcă să aplice AI în lumea fizică — robotică, descoperire științifică, automatizare industrială.

De asemenea, unii analiști au semnalat riscul unei „bule industriale” în AI, similar cu bulele din alte domenii tehnologice.

Bezos însuși a menționat la un moment dat că există semne ale unei astfel de bule, dar a subliniat potențialul pe termen lung al tehnologiei.

O reacție publică vine de la Elon Musk, care a comentat pe platforma X (fosta Twitter), numindu-l pe Bezos „copycat” („imitator”) după anunțul despre Project Prometheus.

Haha no way 😂 Copy 🐈 https://t.co/TG8UMrWwQr — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2025

Aceasta subliniază tensiunea și rivalitatea deja existentă în sectorul AI între figuri majore din tehnologie.

Detaliile despre sediul central al startup-ului nu sunt încă foarte clare. Conform unor surse, Project Prometheus ar putea avea legături cu orașe precum San Francisco, Londra și Zürich, potrivit profilului său LinkedIn.

Profilul public al companiei este lipsit de informații extinse: logo-ul este încă neclar, iar descrierea este minimală – ceea ce sugerează că entitatea este într-o fază de „stealth” (secretă).