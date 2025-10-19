MAI avertizează asupra clipurilor create cu inteligență artificială: „Devin periculoase”

Ministerul Afacerilor Interne a lansat duminică un apel public privind pericolul dezinformării în mediul online, subliniind că tehnologiile de inteligență artificială pot fi folosite pentru a produce conținut fals extrem de convingător. Instituția atrage atenția că astfel de clipuri pot distorsiona realitatea și influența percepția publică.

„Clipurile create cu inteligenţă artificială pot fi amuzante... dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul şi falsul se pot confunda uşor. Protejaţi-vă de dezinformare: verificaţi sursa înainte de a distribui. Fiţi atenţi la detalii care nu par naturale. Urmăriţi canalele oficiale pentru informaţii sigure”, a transmis MAI, într-o postare pe Facebook.

Ministerul a transmis și un mesaj legat de importanța discernământului în fața noilor tehnologii:

„Înainte să credeţi, priviţi cu atenţie. Înainte să distribuiţi, gândiţi-vă dacă răspândiţi adevărul sau o iluzie. Ştim că, în această perioadă, borcanele cu gem 'fac rating', dar să ştiţi că şi noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici şi ne amintim cu drag gustul acela simplu şi adevărat al copilăriei. Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea şi cu inima”.

Clipurile create cu inteligență artificială devin tot mai avansate. Printr-o simplă comandă text, pot fi generate secvențe video credibile, fără ca acestea să fie filmate real. Această tehnologie este deja folosită pe scară largă în media, divertisment și platforme sociale.

Sisteme avansate precum SORA, dezvoltate de OpenAI, pot transforma descrieri text în clipuri video realiste, dând viață imaginilor din mintea noastră. Rezultatele sunt spectaculoase, iar unele secvențe par atât de reale încât devine dificil de distins dacă sunt generate digital sau surprinse cu o cameră.

Deși aceste clipuri sunt uimitoare, specialiștii subliniază că există urme ale procesului de generare—mici imperfecțiuni vizuale ce confirmă faptul că videoclipurile sunt produse de algoritmi AI. Totuși, pe măsură ce tehnologia avansează, aceste imperfecțiuni devin din ce în ce mai greu de observat.

Utilizatorii serviciilor AI au acces limitat la generarea de conținut video. De exemplu, în cadrul abonamentului Plus pentru ChatGPT pot fi produse cel mult 50 de secvențe video la rezoluție 720p, și chiar mai puține în format FullHD.

China avansează și ea rapid în acest domeniu. Platforma Kling, deținută parțial de statul chinez prin compania Kuaishou, poate realiza clipuri impresionante la costuri reduse și într-un timp foarte scurt. Au fost deja produse scurtmetraje folosind doar aceste tehnologii.

Scopul declarat al acestor companii este de a reproduce cât mai fidel lumea reală – de la medii naturale și condiții meteo, la oameni, mașini și clădiri. Totodată, există îngrijorări privind faptul că aceste modele AI sunt antrenate pe conținut preluat din munca oamenilor – milioane de ore de materiale video și imagini de pe internet.