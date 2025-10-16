Economie

Șeful ANAF, declarație bizară: Gemul făcut acasă, sursă a colectării slabe de TVA

Comentează știrea
Șeful ANAF, declarație bizară: Gemul făcut acasă, sursă a colectării slabe de TVASursă foto: Freepik.com
Din cuprinsul articolului

Gemul făcut în casă contribuie la colectarea slabă TVA în României, a declarat șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, într-o conferință recentă. El a explicat că produsele preparate în gospodărie, inclusiv gemul din prunele din curți, contribuie la diferența dintre TVA-ul colectat și cel care ar trebui colectat.

Gemul făcut în casă și impactul asupra gap-ului de TVA

Șeful ANAF susține că, deși declarația poate părea surprinzătoare, fenomenul ar fi bine documentat la nivel european. Gap-ul de TVA reprezintă diferența dintre veniturile estimate din TVA și sumele efectiv colectate.

În România, acest indicator era de aproximativ 30% în 2022, ceea ce înseamnă că aproape o treime din TVA-ul care ar fi putut fi colectat nu ajunge la buget. Din această așa-zisă pierdere, între 7% și 9% s-ar datora autoconsumului, adică produselor realizate pentru consum propriu, cum este gemul de casă.

ANAF va lucra cu Comisia Europeană pentru reducerea GAP-ului

Pentru a corecta situația, ANAF intenționează să colaboreze cu Comisia Europeană și cu experți de la Banca Mondială. Modelul de succes al Bulgariei este luat ca exemplu. Țara vecină avea, în perioada 2000–2010, un Gap de TVA de peste 30%, dar, prin reforme și asistență specializată, acesta a scăzut acum la 4,9%, sub media UE.

Culpa Nuestra, o noutate emoționantă pe platformele de streaming. Când e lansarea
Culpa Nuestra, o noutate emoționantă pe platformele de streaming. Când e lansarea
Gigi Becali a anunțat că FCSB transferă un jucător din Portugalia
Gigi Becali a anunțat că FCSB transferă un jucător din Portugalia
Adrian Nica

Adrian Nica. Sursa foto: Captură video Youtube

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că așteaptă publicarea datelor pentru 2023 și a observat că țări vecine, precum Bulgaria, au apelat la asistență de specialitate pentru a obține o formulă corectă de calcul a diferențelor legate de Gap-ul de TVA. El a precizat că și România încearcă să își prezinte datele într-un mod mai corect și mai transparent către Comisia Europeană.

Produsele făcute de bunica afectează TVA-ul

Șeful ANAF a explicat că discuția despre producția internă, specifică României, și impactul autoconsumului este „de notorietate în spațiul public”. El a dat exemple concrete pentru a clarifica situația, cum ar fi modul în care este tratat gemul făcut acasă de bunici.

La o întrebare dacă acest tip de producție afectează Gap-ul de TVA, Nica a răspuns afirmativ, precizând că „din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:29 - Fosta lui Bodi, pretențioasă la bărbați. Are multe cerințe
11:22 - SUA cere Japoniei să oprescă achizițiile de energie din Rusia
11:12 - Leonard Doroftei, 31 de ani de iubire alături de soția sa, Monica: „Încă ne bucurăm de înghețată împreună”
11:03 - Germania vrea extrădarea celui ce le-a stricta afacerea Nord Stream cu Rusia, Polonia refuză
10:51 - Șeful ANAF, declarație bizară: Gemul făcut acasă, sursă a colectării slabe de TVA
10:46 - A fost găsit un zăcământ important de aur, care poate schimba clasamentele

HAI România!

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Proiecte speciale