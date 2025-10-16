Șeful ANAF, declarație bizară: Gemul făcut acasă, sursă a colectării slabe de TVA

Gemul făcut în casă contribuie la colectarea slabă TVA în României, a declarat șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, într-o conferință recentă. El a explicat că produsele preparate în gospodărie, inclusiv gemul din prunele din curți, contribuie la diferența dintre TVA-ul colectat și cel care ar trebui colectat.

Șeful ANAF susține că, deși declarația poate părea surprinzătoare, fenomenul ar fi bine documentat la nivel european. Gap-ul de TVA reprezintă diferența dintre veniturile estimate din TVA și sumele efectiv colectate.

În România, acest indicator era de aproximativ 30% în 2022, ceea ce înseamnă că aproape o treime din TVA-ul care ar fi putut fi colectat nu ajunge la buget. Din această așa-zisă pierdere, între 7% și 9% s-ar datora autoconsumului, adică produselor realizate pentru consum propriu, cum este gemul de casă.

Pentru a corecta situația, ANAF intenționează să colaboreze cu Comisia Europeană și cu experți de la Banca Mondială. Modelul de succes al Bulgariei este luat ca exemplu. Țara vecină avea, în perioada 2000–2010, un Gap de TVA de peste 30%, dar, prin reforme și asistență specializată, acesta a scăzut acum la 4,9%, sub media UE.

Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că așteaptă publicarea datelor pentru 2023 și a observat că țări vecine, precum Bulgaria, au apelat la asistență de specialitate pentru a obține o formulă corectă de calcul a diferențelor legate de Gap-ul de TVA. El a precizat că și România încearcă să își prezinte datele într-un mod mai corect și mai transparent către Comisia Europeană.

Șeful ANAF a explicat că discuția despre producția internă, specifică României, și impactul autoconsumului este „de notorietate în spațiul public”. El a dat exemple concrete pentru a clarifica situația, cum ar fi modul în care este tratat gemul făcut acasă de bunici.

La o întrebare dacă acest tip de producție afectează Gap-ul de TVA, Nica a răspuns afirmativ, precizând că „din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”.