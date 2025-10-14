PSD a propus un program de relansare economică. În ce constă

Coaliția de guvernare s-a reunit marți pentru discuția finală privind organizarea alegerilor din Capitală, programate la sfârșitul acestui an. Totodată, pe agenda întâlnirii s-a aflat și programul de concedieri din administrația locală. În timpul discuțiilor, PSD a propus un plan de relansare economică.

PSD propune, ca alternativă la măsurile de austeritate, un program de relansare economică. Liderii partidului au prezentat acest plan în ședința coaliției de guvernare și au solicitat includerea lui în pachetul privind reforma administrației centrale și locale.

Proiectul de lege prezentat de PSD prevede crearea Programului național pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare. Acesta va fi coordonat de un comitet interministerial aflat sub conducerea Secretariatului General al Guvernului, conform atribuțiilor sale.

Programul este împărțit în mai multe subprograme, fiecare având propriile mecanisme de stimulare, precum facilități fiscale, garanții pentru creditele de investiții, amortizare accelerată și finanțare prioritară din fonduri europene.

Obiectivele principale ale Programului sunt următoarele:

stimularea economiei în zonele slab dezvoltate;

facilitarea investițiilor pentru consolidarea capacităților de producție a medicamentelor critice;

securitatea aprovizionării cu materii prime critice;

dezvoltarea agriculturii și producției industriale în activități strategice, cu aport tehnologic major;

dezvoltarea de biotehnologii moderne pentru producția de medicamente;

valorificarea superioară a capacității de cercetare și inovare;

reducerea deficitului de forță de muncă prin formarea de competențe necesare în producția de medicamente biotehnologice;

formarea profesională a tinerilor și angajarea acestora;

atragerea de investiții străine directe;

reducerea sustenabilă a deficitului bugetar, prin creșterea bazei impozabile.

Propunerea legislativă introduce un credit fiscal, sub forma unei reduceri din impozitul pe profit, destinat investițiilor strategice de tip greenfield sau celor inițiale în producție, realizate în regiunile mai puțin dezvoltate. Spre deosebire de scutirea pentru profitul reinvestit, această facilitate se aplică profitului viitor obținut din investiție, fără a modifica baza de impozitare actuală. Pentru instituirea acestei propuneri, vor fi adăugate noi aliniate după Art 22^1 din Codul fiscal.

Pentru a beneficia de facilitatea fiscală, investițiile trebuie să aibă o valoare minimă de 250 milioane lei în cazul proiectelor greenfield și 50 milioane lei pentru cele din regiunile mai slab dezvoltate. Creditul fiscal se aplică timp de cel mult cinci ani, doar pentru profitul obținut din noile capacități de producție, și include o perioadă de grație de doi ani până la finalizarea investiției.

Pentru a aplica creditul fiscal, companiile trebuie să deschidă un punct de lucru separat pentru noua capacitate de producție și să îl înregistreze fiscal. Facilitatea se acordă investiției noi, nu investitorului sau grupului, chiar dacă acesta desfășoară și alte activități profitabile.

Valoarea investiției pentru calculul creditului fiscal include cheltuielile cu activele corporale și necorporale, fără TVA. Aceste active trebuie folosite doar de compania beneficiară pentru obiectivele investiției, să rămână în patrimoniul acesteia cel puțin cinci ani de la finalizare și să fie achiziționate în condiții de piață.

Pentru investițiile inițiale din regiunile mai slab dezvoltate, criteriile de delimitare a acestora și procedura de acordare a facilității fiscale vor fi stabilite prin hotărâre de guvern.

Facilitatea fiscală se aplică și companiilor care investesc peste 50 milioane lei în proiecte greenfield pentru exploatarea, procesarea și utilizarea industrială a mineralelor critice neenergetice — grafit, aluminiu, cupru, magneziu și pământuri rare.

Nivelul creditului fiscal variază în funcție de stadiul procesării:

10% din valoarea investiției pentru extracția minereului (grafit, cupru, pământuri rare);

20% pentru investițiile în concentrare și rafinare (purificare grafit, prelucrare alumina, aluminiu rafinat, cupru catodic, separare oxizi metale rare);

30% pentru prelucrarea semifabricatelor (pulberi, săruri, aliaje, electrozi, bare, profile, sârme, folii);

40% pentru fabricarea componentelor (cabluri electrice, celule Li-ion, magneți);

50% pentru producția de produse finite (module de baterii pentru vehicule electrice, baterii de stocare, transformatoare, motoare, echipamente electronice).

Pentru a sprijini dezvoltarea lanțurilor interne de producție, în conformitate cu Regulamentul UE 168/2024 privind siguranța aprovizionării cu resurse minerale critice, sunt prevăzute bonusuri suplimentare în funcție de:

originea materiilor prime: +20 puncte procentuale;

utilizarea materiilor prime provenite din surse interne: +20 puncte procentuale;

integrarea a cel puțin două etape de procesare în același lanț: +20 puncte procentuale;

includerea în producție a minimum 20% materiale reciclate, provenite din colectare certificată în UE (altele decât cele rezultate din activitatea proprie): +20 puncte procentuale.

Pentru a sprijini investițiile în industria alimentară și procesarea produselor agricole, în contextul deficitului comercial al României în acest sector, se propune acordarea unui credit fiscal pe o perioadă de zece ani. Facilitatea vizează investițiile în achiziția, construcția sau amenajarea de imobile destinate activităților agricole și de procesare agroalimentară, precum și achiziția de utilaje și echipamente necesare acestor activități.

Contribuabilii care activează în zootehnie și în procesarea produselor agroalimentare pot deduce din impozitul pe profit anual marja fixă aplicată de banca finanțatoare în dobânda creditelor contractate pentru capitalul de lucru și investițiile legate de activitatea principală.

Proiectul prevede ca membrii organizațiilor, asociațiilor și cooperativelor agricole să poată redirecționa până la 20% din profitul impozabil aferent anului fiscal anterior către structurile din care fac parte.

Pentru a stimula investițiile și recuperarea rapidă a costurilor, proiectul introduce amortizarea accelerată pentru mijloacele fixe achiziționate prin noile proiecte. Astfel, în primul an se poate amortiza până la 50% din valoarea fiscală a activului, iar în următorii cinci ani, până la 20% anual din valoarea rămasă.