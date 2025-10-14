Politica

Coaliția nu s-a înțeles pe reforma administrației

Coaliția nu s-a înțeles pe reforma administrațieiLiderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit la Palatul Victoria pentru a discuta despre reforma administrației locale și centrale, însă discuțiile s-au încheiat fără a se ajunge la un consens, potrivit știripesurse.ro.

PSD a avertizat că „nu va exista niciun acord”

Potrivit stiripesurse.ro, între liderii PSD și Ilie Bolojan au existat divergențe, după ce social-democrații au cerut elaborarea unui pachet de măsuri care să reformeze atât administrația locală, cât și pe cea centrală.

Reprezentanții PSD au avertizat că, dacă nu va fi adoptat un pachet complet de măsuri, „nu va exista niciun acord”. De asemenea, PSD a cerut ca pachetul de reformă a administrației locale și centrale să includă și un set de măsuri pentru relansarea economică.

Discuțiile despre alegerile din București ar fi fost amânate

Ședința coaliției ar fi fost atât de tensionată încât discuțiile privind stabilirea datei pentru alegerile locale la Primăria Capitalei au fost amânate, potrivit sursei menționate anterior.

Primăria Capitalei București

Primăria Capitalei / Sursa foto: Arhiva EvZ

În aceste condiții, există posibilitatea ca scrutinul să nu mai aibă loc anul acesta, din cauza lipsei de timp pentru organizare.

Bolojan a recunsocut că OUG 52 a fost o greșeală majoră

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut în ședința de Guvern că adoptarea OUG 52 a fost o greșeală majoră, actul normativ ajungând să blocheze activitatea administrației locale din întreaga țară. Joi, acesta a promis că lucrurile vor fi îndreptate.

„În şedinţa de Guvern, premierul a precizat că se intenţionează modificarea acestei ordonanţe în viitoarea şedinţă. Nu am detalii despre conţinut. Tocmai asta era. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, a spus purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, la finalul ședinței de joi.

Ordonanța 52/2025, adoptată la 1 octombrie, prevede că autoritățile locale nu mai pot aloca fonduri până la sfârșitul anului pentru dotarea birourilor, cheltuieli legate de mașini, protocol sau reparații curente.

