Lecornu, despre reforma pensiilor: Trebuie discutată într-un context realist, fără interese partizane

Sebastien Lecornu, numit vineri prim-ministru al Franței pentru a doua oară, după ce demisionase în urmă cu doar cinci zile, și-a exprimat sâmbătă deschiderea față de revizuirea reformei pensiilor din 2023. Această reformă a crescut vârsta minimă de pensionare de la 62 la 64 de ani, iar Partidul Socialist (PS) solicită suspendarea acesteia, potrivit EFE.

„Vom avea ocazia să revenim asupra acestui subiect. Cred că orice dezbatere este posibilă, atât timp cât se desfășoară într-un context real și realist, ținând cont de aspectele bugetare”, a declarat Lecornu sâmbătă, în prima sa vizită oficială de la a doua numire, la o secție de poliție din L'Hay-les-Roses, în afara Parisului.

Partidul Socialist, al cărui sprijin este crucial pentru ca executivul lui Lecornu să nu fie înlăturat în urma unei moțiuni de cenzură deja anunțate în Adunarea Națională, a cerut o suspendare „imediată și completă” a reformei pensiilor, pentru a evita sprijinirea moțiunii. Aceasta este susținută de restul stângii și de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen.

Prim-ministrul francez nu a oferit detalii despre echipa sa ministerială, care ar trebui să fie pregătită pentru Consiliul de Miniștri de luni, pentru a respecta calendarul de prezentare a bugetului pe 2026. Totuși, Lecornu a subliniat că viitorul guvern trebuie să reflecte componența Adunării Naționale.

„Avem nevoie de un guvern care să reflecte realitatea parlamentului, dar să nu fie ținut ostatic de interese partizane”, a afirmat el, citat de Reuters.

Se știe că Bruno Retailleau, actualul ministru de interne și lider al republicanilor conservatori (LR), va fi înlăturat din guvern, iar participarea partenerilor centriști din partidul Horizontes, al fostului prim-ministru Edouard Philippe, rămâne incertă.

Spre deosebire de socialiști, LR și Horizontes cer menținerea reformei pensiilor, considerând-o esențială pentru redresarea finanțelor publice ale Franței, deja într-o situație dificilă.

Decizia președintelui Emmanuel Macron de a-l numi din nou pe Lecornu a generat critici din partea majorității partidelor. Lecornu însuși a răspuns, spunând că „este ridicol spectacolul pe care îl oferă întreaga clasă politică” a țării.