Macron îl numește din nou pe Lecornu premier: Accept din datorie misiunea care mi-a fost încredinţată

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcţia de prim-ministru vineri seara, la patru zile după demisia acestuia, a anunţat preşedinţia franceză într-un comunicat, fără a oferi alte detalii. Decizia survine după lungi negocieri politice menite să scoată Franţa din impas, potrivit France Presse.

„Accept, din datorie, misiunea care mi-a fost încredinţată”, a transmis Sébastien Lecornu pe X. Premierul reconfirmat a precizat că noul guvern „va trebui să întruchipeze reînnoirea” și că „toate problemele ridicate” în cursul consultărilor recente cu grupările politice vor fi „deschise dezbaterii parlamentare”.

După două zile de negocieri suplimentare pentru a obține un acord de susținere parlamentară, în lipsa unei majorităţi clare, preşedintele Macron a decis să-i acorde din nou încrederea lui Lecornu, pe care acesta îl descrie ca un „călugăr-soldat”.

Sebastien Lecornu, în vârstă de 39 de ani, provine de pe eşicherul drept și a rămas mult timp retras pe scena mediatică. El a fost numit premier la 9 septembrie. Numele său a fost vehiculat alături de cel al lui François Bayrou, iar alegerea sa a fost interpretată de analiști ca „ultima carte” a lui Emmanuel Macron pentru a depăși criza politică.

În pofida acestei nominalizări, Lecornu a demisionat la 6 octombrie, la doar 27 de zile după preluarea funcţiei, imediat înainte de prima ședință a Consiliului de miniștri. Demisia sa a fost explicată prin tensiunile politice: criticile venite din partea stângii pentru lipsa de „justiție socială” și fragilitatea sprijinului din partea LR.

Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională (RN), a declarat vineri că formațiunea sa va încerca imediat să răstoarne guvernul condus de Sébastien Lecornu.

Bardella a calificat decizia președintelui Macron drept „izolată și deconectată” și „o glumă proastă” și a precizat că RN nu va susține noul executiv. „Cenzurăm imediat, desigur, această coaliție care nu are niciun viitor”, a afirmat liderul Adunării Naționale.

Acesta a adăugat că realegerea lui Lecornu evidențiază lipsa de soluții a președintelui Macron și a promis că opoziția sa va reacționa ferm la această decizie.