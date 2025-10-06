Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat. Cererea, acceptată de Macron

Sebastien Lecornu a demisionat luni din funcția de prim-ministru al Franței, iar președintele Emmanuel Macron i-a acceptat retragerea din funcție, notează Le Figaro. În acest fel, Lecornu intră în istorie ca premierul cu cel mai scurt mandat din Republica Franceză – doar 27 de zile de la momentul numirii sale.

La scurt timp după anunțul plecării sale, liderul partidului Rassemblement National, Jordan Bardella, a reacționat cerând dizolvarea Adunării Naționale și convocarea de noi alegeri.

„Foarte probabil, va urma un nou scrutin în săptămânile următoare, dacă nu în următoarele luni, iar Rassemblement National va fi pregătit să își asume responsabilitățile”, a declarat Bardella.

Palatul Élysée a anunțat duminică componența noului executiv condus de premierul Sebastien Lecornu, alcătuit din 18 miniștri — al treilea guvern format în decurs de un an. Cabinetul a fost constituit după aproape o lună de negocieri intense.

Bruno Le Maire, care a ocupat anterior portofoliul Economiei între 2017 și 2024, revine în structura guvernamentală, de data aceasta ca ministru al Armatelor, preluând funcția de la însuși Lecornu. O parte dintre foștii membri ai cabinetului precedent, condus de François Bayrou, au fost reconfirmați pe aceleași poziții — printre aceștia, Jean-Noël Barrot la Afaceri Externe, Bruno Retailleau la Interne și Gérald Darmanin la Justiție.

Ministerul Economiei și Finanțelor va fi condus de Roland Lescure, considerat un apropiat al președintelui Emmanuel Macron. Acesta va avea sarcina dificilă de a elabora proiectul de buget pentru anul 2026, într-o perioadă marcată de presiuni economice semnificative, având în vedere datoria publică de 3.300 de miliarde de euro — echivalentul a peste 115% din PIB-ul Franței.

Sebastien Lecornu a intrat în funcția de prim-ministru pe 11 septembrie cu promisiunea de a produce o „ruptură profundă” față de politicile precedente. Într-un moment marcat de tensiuni sociale și instabilitate politică, el și-a început mandatul sub presiunea dublă a străzii și a Parlamentului, unde lipsa unei majorități clare complică adoptarea oricărei măsuri majore.

Tânărul lider de 39 de ani declara atunci că intenționează să guverneze cu „umilință” și spirit de dialog, conștient de dificultatea de a naviga într-un context politic fragmentat. Lecornu devinea în septemrbie al treilea prim-ministru francez într-un singur an, preluând conducerea de la François Bayrou, demis în urma controverselor privind propunerile de austeritate.

Peisajul politic francez este divizat între stânga, extrema dreaptă și centrul macronist, ceea ce face extrem de dificilă obținerea sprijinului parlamentar pentru bugetul anului viitor. În ultimele zile, noul premier a avut întâlniri cu liderii partidelor politice, încercând să construiască punți de colaborare, în timp ce sindicatele continuă să mobilizeze proteste în marile orașe.

Fost ministru al Apărării, Lecornu este apreciat pentru capacitatea sa de a gestiona structuri complexe și pentru fidelitatea față de Emmanuel Macron, fiind considerat unul dintre oamenii de încredere ai președintelui. El a subliniat recent că reforma profundă a modului de guvernare și dialogul cu opoziția sunt esențiale pentru a depăși actuala criză politică și pentru a restabili încrederea publicului în instituțiile statului.