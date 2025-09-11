International Lecornu promite schimbări. Parlamentul francez rămâne divizat







Sébastien Lecornu, noul prim-ministru francez, a preluat mandatul cu un angajament clar: să deschidă o „ruptură profundă” față de politicile anterioare.

În contextul unei instabilități parlamentare acute și al unor proteste masive în întreaga țară, Lecornu se confruntă cu o provocare majoră: să asigure sprijinul necesar pentru adoptarea bugetului național.

Noul prim-ministru, în vârstă de 39 de ani, a subliniat că „umilința” va fi principala sa abordare în guvernare, recunoscând totodată dificultățile de a naviga într-un parlament fragmentat.

Lecornu este al treilea prim-ministru în mai puțin de un an, succedându-l pe François Bayrou, care a fost demis din cauza propunerilor de austeritate bugetară.

Parlamentul francez rămâne împărțit între trei blocuri principale – stânga, extrema dreaptă și centrul – fără o majoritate clară.

Lecornu trebuie să obțină sprijinul majorității pentru a aproba bugetul pentru anul viitor, termenul limită apropiindu-se rapid. În ultimele zile, el a început întâlnirile cu liderii partidelor politice pentru a discuta strategii de cooperare, în timp ce țara se confruntă cu proteste masive la nivel național.

Lecornu, fost ministru al Apărării, este recunoscut pentru activitatea sa în creșterea cheltuielilor militare și pentru loialitatea față de președintele Emmanuel Macron, fiind adesea descris drept „fiul spiritual” al acestuia.

În declarațiile sale recente, el a insistat asupra necesității unor schimbări profunde atât în metodele de lucru, cât și în conținutul politicii, subliniind că trebuie găsite soluții creative și serioase pentru colaborarea cu opoziția.

Primele reacții față de numirea lui Lecornu au fost mixte, reflectând scepticismul opoziției. Grupurile de stânga și extrema dreaptă au avertizat că orice abatere de la promisiunile de schimbare ar putea conduce rapid la un vot de neîncredere.

La France Insoumise a depus deja o moțiune de cenzură, iar lideri ai Partidului Naționalist au declarat că Lecornu se află într-o „poziție foarte precarîă”.

Pe plan administrativ, Lecornu trebuie să finalizeze formarea noului guvern, un proces care ar putea dura câteva săptămâni. Între timp, circa 80.000 de polițiști au fost mobilizați pentru a gestiona protestele masive ce au blocat orașe și drumuri din Franța.

🚨🇫🇷JUST IN: Clashes With Police Erupt on the Streets of Paris! Protesters Vow to Shut Down the Entire City Today! ‘Macron Out, and Take the Warmongers from Brussels With You!’ pic.twitter.com/7LsyloHkUp — Mario ZNA (@MarioBojic) September 10, 2025

Pollsterii au arătat că ratingul de popularitate al lui Lecornu este cel mai scăzut dintre ultimii premieri numiți, ceea ce subliniază dificultatea mandatului său.

Financiar, guvernul se confruntă cu presiunea de a aproba un buget echilibrat, în timp ce partidele politice rămân într-un impas.

Lecornu a menționat că schimbările trebuie să fie nu doar structurale, ci și conceptuale, indicând că bugetul ar putea include soluții inovatoare pentru problemele economice ale țării.

Pe termen lung, succesul sau eșecul lui Lecornu va avea implicații majore asupra stabilității politice din Franța.

Dacă reușește să coopereze cu opoziția și să adopte bugetul, mandatul său ar putea marca începutul unei noi abordări centrate pe consens, dar dacă va eșua, instabilitatea guvernamentală va continua.

Experții avertizează că succesul lui Lecornu este esențial pentru imaginea internațională a Franței, într-un moment în care Europa se confruntă cu tensiuni economice și politice.

De asemenea, mandatul său ar putea influența strategiile partidelor naționale în alegerile viitoare, oferind indicii despre viitorul centrismului în politica franceză.

Lecornu a declarat că va aborda națiunea în zilele următoare pentru a explica planul său, dar rămâne de văzut dacă mesajul său de „ruptură profundă” va fi suficient pentru a câștiga încrederea publicului și a parlamentului.