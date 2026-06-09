Israelul a reacționat în urma deciziilor recente adoptate de mai multe state occidentale, printre care se numără Franța și Regatul Unit. Aceste țări au impus o serie de măsuri restrictive ce vizează organizații și personalități care au legătură cu extinderea coloniilor israeliene din Cisiordania, conform Reuters.

Poziția oficială a Israelului a fost transmisă prin intermediul unui comunicat emis de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Oren Marmorstein. Acesta a catalogat demersurile internaționale drept o ingerință politică mascată sub pretextul gestionării tensiunilor din regiune.

Israelul respinge cu fermitate măsurile ruşinoase adoptate de guverne străine faţă de cetăţeni israelieni, entităţi israeliene şi un ministru al guvernului, a transmis oficialul israelian.

Autoritățile israeliene consideră că acțiunile luate de cele șase state occidentale nu au o bază reală legată de securitate, ci reprezintă un instrument de presiune diplomatică în contextul disputei teritoriale de lungă durată cu partea palestiniană.

Adevărata esenţă a acestor demersuri constă în tentativa de a impune o poziţie politică referitoare la dreptul evreilor de a se instala pe pământul Israelului şi la subiectul conflictului israeliano-palestinian, totul camuflat în măsuri pretins orientate contra violenţei, a adăugat Oren Marmorstein, făcând referire directă la deciziile anunțate de Franţa, Regatul Unit, Canada, Australia, Noua Zeelandă şi Norvegia.

Riposta diplomatică a venit după ce ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, a făcut public faptul că cele șase țări menționate au acționat într-un mod coordonat pentru a penaliza persoanele pe care le consideră responsabile de escaladarea violențelor în Cisiordania.

Șefii diplomațiilor din aceste state au avertizat că situația de pe teren continuă să se degradeze și au cerut executivului israelian să intervină de urgență. În caz contrar, comunitatea internațională este pregătită să extindă pachetul de restricții.

Printre cele mai severe decizii se numără cea a Parisului, care a aplicat o interdicție de călătorie pe teritoriul francez pentru Bezalel Smotrich, ministrul de finanțe al Israelului. Oficialul este acuzat de guvernul francez că promovează activ anexarea Cisiordaniei şi revendică recolonizarea Fâşiei Gaza.

Patru lideri de organizaţii de colonişti evrei şi 21 de colonişti violenţi sunt de asemenea interzişi pe teritoriul francez, a precizat ministrul Barrot prin intermediul unei postări pe rețeaua socială X.

În mod simultan, autoritățile de la Londra au adoptat o poziție mult mai restrictivă din punct de vedere economic. Guvernul britanic a solicitat în mod expres mediului de afaceri să rupă orice legătură comercială cu entitățile din coloniile din Cisiordania.

Ministrul britanic al afacerilor externe, Yvette Cooper, a explicat noua strategie în cadrul unei sesiuni legislative din Parlamentul de la Londra.

Am întărit directivele noastre referitoare la riscurile pentru companii astfel încât să fie clare şi fără ambiguitate: dacă sunteţi un cetăţean britanic sau o companie britanică, nu trebuie să desfăşuraţi nicio activitate economică sau financiară în coloniile israeliene ilegale, a declarat șefa diplomației britanice.

Contextul de securitate din Cisiordania a devenit extrem de volatil și a înregistrat o deteriorare accentuată imediat după declanșarea conflictului militar din Fâșia Gaza. Această criză majoră a izbucnit în urma atacurilor comise pe teritoriul israelian de către gruparea islamistă Hamas, la data de 7 octombrie 2023.