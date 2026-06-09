Președintele UDMR,Kelemen Hunor, a declarat marți că parlamentarii care vor vota învestirea Guvernului propus deEugen Tomac ar trebui să își asume în scris și susținerea pentru proiectele pe care acesta le va promova. Hunor a avertizat că un vot pentru guvern urmat de retragerea în opoziție nu reprezintă o soluție.

„Eu aș dori să avem cât mai repede, dar nu pot să votez doar ca să existe un guvern și a doua zi să întorci spatele acelui guvern, că asta se va întâmpla dacă nu există o înțelegere. Și aici ar trebui, chiar în scris, cei care votează Guvernul ar trebui să-și asume susținerea acelui guvern, cel puțin până anul viitor. Că altfel, ce ai făcut? Ai votat, ai întors spatele, ai intrat în opoziție și a doua zi, domnul Tomac umblă cu lumânarea prin Parlament și caută voturile pentru fiecare proiect. Nu merge", a argumentat Kelemen Hunor.

Hunor a admis că țara are nevoie de un guvern cu drepturi depline, însă a temperat urgența cu care subiectul este tratat în spațiul public. El a amintit că și alte state europene au funcționat luni la rând cu guverne interimare. „E nevoie să existe un guvern cu drepturi depline constituționale, dar haide să nu exagerăm! Nu se întâmplă nimic dacă... SAFE se poate rezolva. La PNRR avem probleme, dar la PNRR problemele nu au apărut neapărat din această cauză că guvernul este interimar.

Că puteai să votezi legea salarizării în 2023, 2024, 2025, fiindcă se știa, nu? Nu trebuie împinsă responsabilitatea pe Guvernul interimar. Eu nu vreau să dau exemplul Belgiei sau Olandei, unde de foarte multe ori au stat luni întregi fără un guvern cu drepturi depline, nu asta este dorința noastră, nu asta este calea ce trebuie urmată, dar nici nu trebuie să exagerăm și să spunem că: dom'le, se oprește Pământul din rotire dacă nu avem pe 10 iunie sau pe 15 iunie un guvern votat", a declarat Hunor.