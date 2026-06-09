PSD îi pune pe masă lui Eugen Tomac condițiile pentru guvernare

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Reforma fiscală

PSD a transmis o listă fermă de propuneri și măsuri economice către Eugen Tomac, definind liniile roșii și prioritățile absolute pentru perioada următoare, cu mesajul clar că noua direcție executivă trebuie să prioritizeze puterea de cumpărare a cetățenilor, sprijinirea mediului de afaceri autohton și stoparea oricăror inițiative de austeritate. Sub sloganul de oprire a austerității de tip Bolojan, social-democrații garantează că nu vor accepta creșteri de taxe sau introducerea unor biruri noi pentru populație și pentru micii antreprenori, mizând în schimb pe măsuri de stimulare și protecție socială.

Pentru protejarea cetățenilor cu venituri mici și medii în fața scumpirilor, PSD propune un pachet anti-inflație complex care include scăderea TVA la alimente și la medicamente, dar și crearea unui coș anti-inflație pentru produsele de strictă necesitate prin extinderea plafonării adaosurilor comerciale la produsele nealimentare vitale.

Planul social prevede indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026, precum și scăderea taxelor și acordarea de stimulente la salariile mici și medii pentru încurajarea muncii, la care se adaugă eliminarea completă a CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Totodată, se dorește introducerea unei echități în sistemul de asistență prin condiționarea ajutoarelor sociale de capacitatea de a munci, promovând principiul conform căruia cine poate, dar nu muncește, nu primește sprijin.

În ceea ce privește reforma fiscală și relația cu mediul privat, formațiunea solicită extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală și extinderea facilităților fiscale pentru profitul care este reinvestit în dezvoltare, producție, tehnologie și inovare. PSD impune și stabilirea unei egalități reale între stat și contribuabili, astfel încât dacă statul nu își achită obligațiile la timp să plătească penalități sau datoriile acestuia să se compenseze direct cu cele ale contribuabililor, regula de bază fiind aceea că statul plătește primul prin achitarea urgentă a facturilor către firmele care au muncit în sectorul public.

Pe plan administrativ, se cere o reformă reală bazată pe servicii mai eficiente, nu doar pe tăieri haotice, propunându-se stimularea comasării comunelor mici concomitent cu simplificarea și garantarea menținerii serviciilor publice, precum și adoptarea legii pentru interdicția cumulului pensiei cu salariul în cazul specialilor.

În final, viziunea de dezvoltare se concentrează pe reluarea stimulării economice prin conceptul de a produce și a investi în România, ceea ce presupune implementarea Programului PSD și completarea lui cu o serie de măsuri de sprijin care fuseseră refuzate de premierul demis. Printre aceste priorități economice majore se numără acordarea de garanții de stat pentru investiții, oferirea de credite subvenționate pentru fermieri, încheierea de contracte de energie pe termen lung pentru marii consumatori industriali și triplarea bugetului alocat programului Rabla+, toate având scopul de a consolida economia națională.