Proiectele finanțate prin PNRR care au fost finalizate, dar care nu au fost încă racordate la rețeaua de energie electrică, ar putea fi considerate recepționate printr-o procedură intermediară, înaintea recepției finale. Anunțul a fost făcut sâmbătă, la Deva, de premierul interimar Ilie Bolojan, care a explicat că o propunere de modificare legislativă în acest sens va fi elaborată săptămâna viitoare.

Șeful Executivului a explicat că procesul de racordare la rețelele electrice este adesea îndelungat și depinde de operatorii de distribuție, ceea ce poate genera întârzieri independente de autoritățile contractante.

În acest context, Guvernul încearcă să evite situațiile în care proiectele finanțate din fonduri europene sunt penalizate financiar din motive care nu țin de beneficiari.

„Pentru noi, terminarea tuturor proiectelor care sunt pe granturi este foarte importantă. Unul din aspectele care s-au negociat în această săptămână cu Comisia Europeană, care ne ajută în cazul multora dintre aceste lucrări, este posibilitatea ca cele care sunt finalizate, dar nu sunt racordate la rețelele electrice, să poată fi considerate recepționate, sens în care vom face o propunere de modificare legislativă, în așa fel încât să existe o procedură intermediară înainte de recepția finală - recepția proiectelor care sunt esențiale, aspectelor esențiale a unui proiect, ceea ce ne va permite ca o astfel de lucrare să fie considerată finalizată, finanțată din banii europeni, pentru că racordarea la sistemul de energie nu este exclusiv întârziată doar din culpă a autorității contractante”, a arătat el.

Ilie Bolojan a explicat că procedurile de racordare la rețelele de energie sunt de durată și depind atât de distribuitori, cât și de capacitatea acestora.

„Sistemele noastre de racord la energie sunt lungi, depind de distribuitori, depind de capacitatea acestora și este anormal să ai o corecție pe un astfel de proiect sau pierderi financiare dacă lucrurile nu sunt întârziate din cauza ta'', a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a adăugat că măsura ar avea un impact semnificativ asupra unui număr mare de investiții aflate în derulare la nivel național, contribuind la protejarea fondurilor europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Consider că e un aspect important (…) pentru mii de proiecte în această țară. Și acest lucru îl vom comunica săptămâna viitoare cu toate primăriile, după ce toate aspectele care mai sunt încă în negociere pe componenta de PNRR - pentru a nu pierde granturile pe care le avem acordate prin acest program, vor fi definitivate la începutul săptămânii viitoare cu echipele tehnice ale Comisiei Europene”, a mai spus acesta.

Ilie Bolojan a reamintit că termenul-limită pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR este sfârșitul lunii august și a evidențiat amploarea lucrărilor aflate în desfășurare în întreaga țară.