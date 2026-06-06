Lucrările la noua centrală pe gaz de la Mintia au ajuns la un stadiu de execuție de peste 80%, iar în perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre unitatea energetică și stația electrică. Anunțul a fost făcut de premierul demis Ilie Bolojan, în urma unei vizite efectuate sâmbătă pe șantierul investiției.

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante din sectorul energetic românesc, având în vedere capacitatea sa și rolul pe care îl va avea în consolidarea securității energetice a țării.

„Pe locul fostei termocentrale pe cărbune prinde contur o nouă centrală pe gaz de 1.700 MW, realizată printr-o investiţie privată de peste 1,2 miliarde de euro. La finalizare, va fi cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament. Proiectul este realizat în proporţie de peste 83% şi are un rol strategic pentru securitatea energetică a României. Înseamnă mai multă energie produsă în ţară, mai puţine importuri şi o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales iarna”, a arătat premierul demis.

În timpul vizitei, Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții companiilor Transgaz și Transelectrica despre etapele care trebuie finalizate pentru ca noua centrală să devină operațională conform calendarului stabilit.

Potrivit acestuia, următoarea etapă importantă este reprezentată de testele de interconectare dintre centrală și stația electrică, în timp ce până în luna octombrie ar urma să fie finalizate conexiunile cu rețeaua națională de transport al energiei electrice.

„De asemenea, alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată până în luna august. Este esenţial ca toate instituţiile implicate să colaboreze pentru ca aceste teste şi etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare. România are nevoie de investiţii serioase în energie, de capacităţi noi de producţie şi de infrastructură modernă. Fără acestea nu putem avea competitivitate economică, stabilitate şi preţuri corecte pentru cetăţeni”, mai transmite şeful Guvernului interimar.

Noua centrală de la Mintia este construită pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune și beneficiază de o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro. Cu o capacitate instalată de 1.700 MW, aceasta va deveni cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană realizată pe un singur amplasament.

Conform planului, proiectul va contribui la creșterea producției interne de energie, la reducerea dependenței de importuri și la asigurarea unui sistem energetic mai stabil în perioadele de consum ridicat, în special în sezonul rece.