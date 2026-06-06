Social

Centrala de la Mintia, la un pas de finalizare. Urmează testele de interconectare cu rețeaua electrică

Comentează știrea
Centrala de la Mintia, la un pas de finalizare. Urmează testele de interconectare cu rețeaua electricăMintia. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Lucrările la noua centrală pe gaz de la Mintia au ajuns la un stadiu de execuție de peste 80%, iar în perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre unitatea energetică și stația electrică. Anunțul a fost făcut de premierul demis Ilie Bolojan, în urma unei vizite efectuate sâmbătă pe șantierul investiției.

Centrala de la Mintia prinde contur. Conectarea la rețeaua electrică ar urma să fie finalizată până în octombrie

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante din sectorul energetic românesc, având în vedere capacitatea sa și rolul pe care îl va avea în consolidarea securității energetice a țării.

„Pe locul fostei termocentrale pe cărbune prinde contur o nouă centrală pe gaz de 1.700 MW, realizată printr-o investiţie privată de peste 1,2 miliarde de euro. La finalizare, va fi cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament. Proiectul este realizat în proporţie de peste 83% şi are un rol strategic pentru securitatea energetică a României. Înseamnă mai multă energie produsă în ţară, mai puţine importuri şi o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales iarna”, a arătat premierul demis.

Mintia Bolojan

Bolojan. Sursa foto: Facebook

Teste de interconectare și termene pentru punerea în funcțiune

În timpul vizitei, Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții companiilor Transgaz și Transelectrica despre etapele care trebuie finalizate pentru ca noua centrală să devină operațională conform calendarului stabilit.

Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului

Potrivit acestuia, următoarea etapă importantă este reprezentată de testele de interconectare dintre centrală și stația electrică, în timp ce până în luna octombrie ar urma să fie finalizate conexiunile cu rețeaua națională de transport al energiei electrice.

„De asemenea, alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată până în luna august. Este esenţial ca toate instituţiile implicate să colaboreze pentru ca aceste teste şi etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare. România are nevoie de investiţii serioase în energie, de capacităţi noi de producţie şi de infrastructură modernă. Fără acestea nu putem avea competitivitate economică, stabilitate şi preţuri corecte pentru cetăţeni”, mai transmite şeful Guvernului interimar.

Investiție de peste 1,2 miliarde de euro la Mintia

Noua centrală de la Mintia este construită pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune și beneficiază de o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro. Cu o capacitate instalată de 1.700 MW, aceasta va deveni cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană realizată pe un singur amplasament.

Conform planului, proiectul va contribui la creșterea producției interne de energie, la reducerea dependenței de importuri și la asigurarea unui sistem energetic mai stabil în perioadele de consum ridicat, în special în sezonul rece.

Stiri calde

19:01 - Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor
18:52 - Soluție pentru investițiile PNRR blocate la racordarea electrică. Ce pregătește Guvernul
18:41 - Messi, tot mai aproape de revenire. Starul Argentinei ar putea juca în meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială
18:28 - Blocaj pe DN 10 din cauza ploilor abundente. Ce opțiuni au șoferii
18:19 - Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal
18:06 - Conacul care a ascuns Coroana Ungariei se vinde mai ieftin decât o garsonieră
17:55 - Sfârșit de epocă la PCRM: Vladimir Voronin se retrage după 30 de ani
17:43 - Conducerea PNL se va întâlni luni cu premierul desemnat Eugen Tomac. Ce se discutp în partid

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale