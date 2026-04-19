Virgil Popescu consideră că decizia de la Mintia a fost corectă, în ciuda criticilor

Europarlamentarul Virgil Popescu a spus pe Facebook că proiectul de la Mintia a fost criticat intens în 2022, dar că evoluția investiției ar arăta, în opinia sa, că deciziile luate atunci au fost corecte. El a făcut referire la reacțiile politice din acea perioadă și la modul în care fostul complex energetic a fost transformat într-o centrală modernă.

Virgil Popescu a spus că mai multe partide au interpretat greșit proiectul și au folosit tema în dezbaterea politică fără a înțelege partea tehnică.

Fostul ministru al Energiei a mai explicat că situația inițială a centralei era una dificilă, cu datorii mari și activitate oprită, ceea ce a impus o soluție de restructurare și vânzare.

„Realitatea cu Mintia e așa: Am preluat o centrală în insolvență din 2019, cu datorii de 1,5 miliarde de euro, oprită complet în 2021, un colos care nu mai producea nimic și genera doar pierderi. Pentru că a funcționat fără autorizație de mediu, până în aprilie 2021 a produs o altă pagubă de 680 de milioane de lei.”

Virgil Popescu a spus că, în perioada în care a fost ministru al Energiei, a stabilit condiții clare pentru vânzarea activului, astfel încât noul investitor să fie obligat să construiască o centrală modernă.

„În august 2022, în calitate de ministru al Energiei, am cerut administratorului judiciar să impună condiții stricte pentru vânzarea Termocentralei Mintia, cu condiții clare pentru investitor: să construiască o centrală modernă pe gaz, pregătită și pentru hidrogen.”

El a spus că investitorul a acceptat obligațiile și că proiectul a depășit chiar estimările inițiale. „Cumpărătorul și-a asumat obligația să pună în funcțiune o capacitate nouă de 1.290 MWh putere instalată, din care minim 800 MWh în bandă/gaz și energie regenerabilă. Au făcut mai mult, așa cum se vede acum!”

Popescu a spus și că lucrările au intrat într-o fază avansată, după semnarea contractelor cu furnizori de tehnologie. „În 2023 am anunțat semnarea contractului de construcție cu tehnologii Siemens, pregătită să funcționeze și pe hidrogen în viitor.”

Referindu-se la stadiul actual, el a precizat că proiectul este aproape de faza de testare și că urmează să fie conectat la sistemul energetic național. „Astăzi, lucrările sunt în linie dreaptă: prima turbină pe gaz intră în probe până în iunie, iar la începutul lui 2027, centrala va fi complet gata și va injecta în sistemul energetic național 1700 MW.”