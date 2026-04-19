Virgil Popescu consideră că decizia de la Mintia a fost corectă, în ciuda criticilor

Europarlamentarul Virgil Popescu a spus pe Facebook că proiectul de la Mintia a fost criticat intens în 2022, dar că evoluția investiției ar arăta, în opinia sa, că deciziile luate atunci au fost corecte. El a făcut referire la reacțiile politice din acea perioadă și la modul în care fostul complex energetic a fost transformat într-o centrală modernă.

Virgil Popescu, despre proiectul de la Mintia

Virgil Popescu a spus că mai multe partide au interpretat greșit proiectul și au folosit tema în dezbaterea politică fără a înțelege partea tehnică.

„E chiar amuzant! Același PSD care mă ataca în 2022 că „vând Mintia la fier vechi"… observ că acum se laudă cu succesul acestui proiect.

Dragi pesediști, știu că în 2022 era mai simplu să strigați „vinde la fier vechi" decât să înțelegeți ce e un ciclu combinat pe gaz pregătit pentru hidrogen. Nu e rușine. Termodinamica e grea. Cât despre AUR, care a avut aceeași abordare, ce să zic?! Urlatul în Parlament e mai simplu decât gânditul. Să nu uit de USR, că și ei au depus moțiune simplă.”

Virgil Popescu. Sursă foto: Facebook

Centrala era în insolvență

Fostul ministru al Energiei a mai explicat că situația inițială a centralei era una dificilă, cu datorii mari și activitate oprită, ceea ce a impus o soluție de restructurare și vânzare.

„Realitatea cu Mintia e așa: Am preluat o centrală în insolvență din 2019, cu datorii de 1,5 miliarde de euro, oprită complet în 2021, un colos care nu mai producea nimic și genera doar pierderi. Pentru că a funcționat fără autorizație de mediu, până în aprilie 2021 a produs o altă pagubă de 680 de milioane de lei.”

Virgil Popescu a spus că, în perioada în care a fost ministru al Energiei, a stabilit condiții clare pentru vânzarea activului, astfel încât noul investitor să fie obligat să construiască o centrală modernă.

„În august 2022, în calitate de ministru al Energiei, am cerut administratorului judiciar să impună condiții stricte pentru vânzarea Termocentralei Mintia, cu condiții clare pentru investitor: să construiască o centrală modernă pe gaz, pregătită și pentru hidrogen.”

În ce stadiu este proiectul

El a spus că investitorul a acceptat obligațiile și că proiectul a depășit chiar estimările inițiale. „Cumpărătorul și-a asumat obligația să pună în funcțiune o capacitate nouă de 1.290 MWh putere instalată, din care minim 800 MWh în bandă/gaz și energie regenerabilă. Au făcut mai mult, așa cum se vede acum!”

Popescu a spus și că lucrările au intrat într-o fază avansată, după semnarea contractelor cu furnizori de tehnologie. „În 2023 am anunțat semnarea contractului de construcție cu tehnologii Siemens, pregătită să funcționeze și pe hidrogen în viitor.”

Referindu-se la stadiul actual, el a precizat că proiectul este aproape de faza de testare și că urmează să fie conectat la sistemul energetic național. „Astăzi, lucrările sunt în linie dreaptă: prima turbină pe gaz intră în probe până în iunie, iar la începutul lui 2027, centrala va fi complet gata și va injecta în sistemul energetic național 1700 MW.”

