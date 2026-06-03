Europa plătește de până la șase ori mai mult pentru energia sa decât Statele Unite, avertizează Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în contextul războiului din Iran.

BERD și-a redus miercuri previziunile economice, menționând că șocul prețurilor la energie declanșat de războiul din Orientul Mijlociu a penalizat Europa mai mult decât SUA.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fondată pentru a ajuta națiunile fostului bloc sovietic să adopte economii de piață liberă, a declarat că prețurile europene la gaze le-au depășit pe cele din SUA cu un factor de cinci, pe fondul unui decalaj tot mai mare.

„Prețurile la electricitate din Europa sunt, de asemenea, mult mai mari decât în ​​Statele Unite”, a anunțat BERD, cu sediul la Londra, în cel mai recent raport de perspective, care s-a concentrat și pe țările din Orientul Mijlociu și Africa în care investește.

Banca a prezis că produsul intern brut (PIB) va încetini la 3,1% în regiunile sale de operare în acest an, față de 3,4% în 2025, Europa fiind mai dependentă de importurile de hidrocarburi decât SUA.

Aceasta este o scădere de 0,5 puncte procentuale față de o prognoză BERD din februarie, înainte de începerea conflictului SUA-Iran la sfârșitul aceleiași luni.

„Conflictul din Orientul Mijlociu a produs un nou șoc regiunilor care deja se confruntau cu slăbiciuni în industriile manufacturiere și poziții fiscale fragile”, a declarat economistul-șef al băncii, Beata Javorcik, într-un comunicat.

„Costurile mai mari ale energiei reduc competitivitatea, reaprind inflația și îngustează spațiul fiscal într-un moment în care multe economii și-l pot permite cel mai puțin”, a adăugat ea.

Cele mai mari reduceri de creștere ale BERD au fost în zona sa de sud și est a Mediteranei, care include Egiptul, Irakul, Iordania și Libanul.

Aceasta urmează după ce trupele israeliene au făcut cea mai profundă incursiune în Liban din ultimele două decenii, ca parte a războiului din Orientul Mijlociu.

Economia Libanului este așteptată să se contracte cu 2% în acest an, potrivit BERD, după ce în februarie previzionase o creștere de 4%.

Instituția anticipează o revenire a creșterii economice libaneze anul viitor, „cu condiția realizării păcii”.

BERD a anunțat în aprilie că va debloca 5 miliarde de euro (5,8 miliarde de dolari americani) pentru a sprijini economiile afectate de războiul din Orientul Mijlociu.