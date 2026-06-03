Europa plătește chiar și de șase ori mai mult pentru energie decât SUA, avertizează BERD
- Iuliu Vlădescu
- 3 iunie 2026, 11:15
Europa plătește de până la șase ori mai mult pentru energia sa decât Statele Unite, avertizează Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în contextul războiului din Iran.
BERD: Prețurile la energie, mult mai mari în Europa decât în SUA
BERD și-a redus miercuri previziunile economice, menționând că șocul prețurilor la energie declanșat de războiul din Orientul Mijlociu a penalizat Europa mai mult decât SUA.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fondată pentru a ajuta națiunile fostului bloc sovietic să adopte economii de piață liberă, a declarat că prețurile europene la gaze le-au depășit pe cele din SUA cu un factor de cinci, pe fondul unui decalaj tot mai mare.
„Prețurile la electricitate din Europa sunt, de asemenea, mult mai mari decât în Statele Unite”, a anunțat BERD, cu sediul la Londra, în cel mai recent raport de perspective, care s-a concentrat și pe țările din Orientul Mijlociu și Africa în care investește.
Previziunea BERD despre PIB, în scădere
Banca a prezis că produsul intern brut (PIB) va încetini la 3,1% în regiunile sale de operare în acest an, față de 3,4% în 2025, Europa fiind mai dependentă de importurile de hidrocarburi decât SUA.
Aceasta este o scădere de 0,5 puncte procentuale față de o prognoză BERD din februarie, înainte de începerea conflictului SUA-Iran la sfârșitul aceleiași luni.
„Conflictul din Orientul Mijlociu a produs un nou șoc regiunilor care deja se confruntau cu slăbiciuni în industriile manufacturiere și poziții fiscale fragile”, a declarat economistul-șef al băncii, Beata Javorcik, într-un comunicat.
„Costurile mai mari ale energiei reduc competitivitatea, reaprind inflația și îngustează spațiul fiscal într-un moment în care multe economii și-l pot permite cel mai puțin”, a adăugat ea.
Cele mai mari scăderi ale PIB, în Mediterana de Sud și Est și Orientul Mijlociu
Cele mai mari reduceri de creștere ale BERD au fost în zona sa de sud și est a Mediteranei, care include Egiptul, Irakul, Iordania și Libanul.
Aceasta urmează după ce trupele israeliene au făcut cea mai profundă incursiune în Liban din ultimele două decenii, ca parte a războiului din Orientul Mijlociu.
Economia Libanului este așteptată să se contracte cu 2% în acest an, potrivit BERD, după ce în februarie previzionase o creștere de 4%.
Instituția anticipează o revenire a creșterii economice libaneze anul viitor, „cu condiția realizării păcii”.
BERD a anunțat în aprilie că va debloca 5 miliarde de euro (5,8 miliarde de dolari americani) pentru a sprijini economiile afectate de războiul din Orientul Mijlociu.