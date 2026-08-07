Serviciile de informații militare din Lituania susțin că Rusia analizează posibilitatea de a folosi drone de fabricație ucraineană pentru atacuri asupra infrastructurii critice din regiunea baltică, arăta Pravda. Potrivit evaluării autorităților lituaniene, o astfel de strategie ar putea fi utilizată pentru a crea confuzie cu privire la autorul atacurilor și pentru a respinge orice responsabilitate în cazul unor incidente produse pe teritoriul statelor membre NATO.

Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, a confirmat informațiile transmise de serviciile de informații militare, însă nu a oferit detalii despre posibilele ținte sau despre momentul în care astfel de acțiuni ar putea avea loc.

„Avem date care indică faptul că Rusia ia în calcul desfășurarea unor atacuri kinetice neconvenționale împotriva infrastructurii critice din regiunea baltică. Este probabil ca Rusia să poată folosi drone de fabricație ucraineană în acest scop”, a declarat Robertas Kaunas.

Potrivit autorităților lituaniene, utilizarea unor drone capturate din Ucraina ar putea face parte dintr-o operațiune de tip „steag fals”, menită să inducă în eroare cu privire la originea atacurilor.

Avertismentul vine după ce Comitetul pentru Securitate Națională al Guvernului Poloniei a analizat posibilitatea unei operațiuni de tip „steag fals”, în care Rusia ar putea utiliza drone inscripționate cu însemne ucrainene.

În același timp, liderii statelor aflate pe flancul estic al NATO au transmis public că dețin informații potrivit cărora Rusia pregătește provocări pe teritoriul lor.

Autoritățile de la Vilnius consideră că, dacă astfel de acțiuni vor genera o deteriorare gravă a situației de securitate, statele NATO ar putea suplimenta prezența militară în Lituania. De asemenea, Letonia a luat măsuri pentru consolidarea protecției infrastructurii critice, pe fondul riscului unor posibile provocări atribuite Rusiei.