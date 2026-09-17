Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ar urma să candideze pentru un nou mandat dacă Parlamentul decide organizarea anticipată a alegerilor prezidențiale și parlamentare, a declarat joi consilierul prezidențial Mehmet Uçum. Acesta a indicat data de 16 aprilie 2028 pentru scrutin, însă convocarea alegerilor înainte de termen necesită susținerea a cel puțin 360 dintre cei 600 de parlamentari.

Mehmet Uçum, consilier prezidențial în probleme juridice, a vorbit despre scenariul în care următoarele alegeri ar fi organizate cu aproximativ o lună înainte de încheierea actualului mandat prezidențial.

Acesta a declarat că scrutinul anticipat ar putea avea loc la 16 aprilie 2028, dacă Parlamentul adoptă o hotărâre în acest sens cu numărul de voturi necesar.

Alegerile prezidențiale anticipate ”vor avea loc la 16 aprilie 2028 - cu o lună mai înainte de încheierea mandatului actual de cinci ani), în cazul în care decizia de a organiza noi alegeri este luată cu susţinerea a 360 de parlamentari” dintre cei 600, a declarat Mehmet Uçum.

Un astfel de scenariu i-ar permite lui Recep Tayyip Erdogan să candideze din nou la funcția de președinte.

Partidul Justiției și Dezvoltării, AKP, formațiunea lui Erdogan, și aliații săi dețin în prezent 326 de mandate în Parlament. Pentru adoptarea unei hotărâri privind organizarea alegerilor anticipate sunt însă necesare 360 de voturi.

Uçum a vorbit și în luna iunie despre posibilitatea dizolvării Parlamentului și convocării unor alegeri înainte de termen.

În acest scenariu, Erdogan ar avea nevoie ca inițiativa să primească și voturi din afara actualei majorități. O altă variantă evocată este inițierea unui proiect de reformare a Constituției.

Recep Tayyip Erdogan conduce Turcia din 2003. A ocupat mai întâi funcția de premier, iar în 2014 a devenit președinte. După trecerea Turciei la sistemul prezidențial, Erdogan a câștigat alegerile din 2018 și a obținut un nou mandat în urma scrutinului organizat în mai 2023.

La scrutinul din 2023, Erdogan a prezentat mandatul obținut atunci drept ultimul său mandat și s-a angajat să lase ulterior viitorul țării în mâinile „tinerilor noştri”.

Declarațiile recente ale unor oficiali din jurul președintelui readuc însă în discuție posibilitatea unei noi candidaturi la scrutinul din 2028.

Mehmet Uçum a afirmat joi că, în scenariul alegerilor anticipate, Erdogan ar urma să candideze încă o dată. Data de 16 aprilie 2028 indicată de consilier are și o semnificație simbolică, fiind legată de referendumul prin care Turcia a trecut la actualul sistem prezidențial.