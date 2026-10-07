Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj despre importanța ascultării, respectului și binelui comun în familie și în comunitate, în cadrul concertului extraordinar „Trei Tenori Ieșeni și Prieteni”, desfășurat la Sala Palatului din București.

Patriarhul a vorbit despre rolul muzicii ca experiență a conlucrării în armonie și a făcut o paralelă între modul în care membrii unui ansamblu se ascultă și se completează și relațiile dintre oameni.

În mesajul transmis miercuri seară, Patriarhul Daniel a amintit experiența îndelungată a Bisericii în ceea ce privește cântarea și rolul acesteia în rugăciune.

„Biserica păstrează o experienţă îndelungată a cuvântului cântat. În rugăciune, cântarea exprimă bogăţia şi profunzimea înţelesurilor duhovniceşti şi îi adună pe oameni împreună spre a-L lăuda pe Dumnezeu cu recunoştinţă - euharistie”, a transmis Patriarhul.

El a explicat că armonia unui ansamblu presupune atenție față de ceilalți interpreți, fără ca fiecare artist să își piardă propria expresivitate.

„Armonia unui ansamblu se construieşte prin atenţie reciprocă. Fiecare interpret îşi păstrează timbrul şi expresivitatea, ascultând totodată ceea ce cântă ceilalţi. Dirijorul îi conduce către o înţelegere comună a lucrării, iar frumuseţea interpretării se naşte din această conlucrare”, a spus Patriarhul Daniel.

În acest context, el a legat experiența muzicală de viața de zi cu zi.

„Este o imagine care ne poate inspira şi în viaţa cotidiană. În familie şi în comunitate, avem nevoie să ne ascultăm cu răbdare, să respectăm talentul sau contribuţia fiecăruia şi să căutăm binele comun. Muzica ne oferă o experienţă vie a acestei conlucrări în armonie”, a afirmat Patriarhul.

Patriarhul Daniel a vorbit și despre particularitatea vocii omenești, despre care a spus că transmite atât cuvintele, cât și emoția care le însoțește.

„Vocea omenească are, în această privinţă, o armonie aparte. Ea poartă cuvântul, dar şi emoţia care îl însoţeşte, făcându-ne părtaşi la bucuria sau la durerea semenilor noştri”, a spus acesta.

Potrivit Patriarhului, o interpretare profundă poate contribui la înțelegerea unor experiențe pe care oamenii nu le-au trăit personal și poate favoriza o atitudine mai compasivă față de cei din jur.

„O interpretare profundă ne poate ajuta să înţelegem o experienţă a unui om pe care nu am trăit-o şi să privim cu mai multă compasiune oamenii din jurul nostru. Astfel, muzica modelează sensibilitatea noastră şi poate deschide sufletul către iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele”, a declarat Patriarhul Daniel.

În mesajul său, Patriarhul Daniel i-a menționat pe cei trei tenori ieșeni, Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, referindu-se la parcursul lor de formare.

„Dacă privim atent la biografia celor trei tenori ieşeni, Andrei Apreotesei, Andrei Fermeşanu şi Florin Guzgă, observăm că la temelia formării lor au stat studiile teologice”, a afirmat Patriarhul.

El a spus că acest element oferă un prilej de reflecție asupra legăturii dintre talent, Dumnezeu și slujirea semenilor.

„Oferă posibilitatea de a reflecta mai profund la înţelegerea că darul personal sau talentul este înţeles în legătură cu Dumnezeu, dătătorul acestor daruri, şi cu slujirea semenilor, în favoarea cărora este destinat darul”, a transmis Patriarhul BOR.

În mesajul său, Patriarhul a inclus și publicul în experiența artistică, spunând că participarea la un concert presupune atenție și disponibilitatea de a lăsa pentru o perioadă deoparte preocupările cotidiene.

„Şi publicul participă la această întâlnire muzicală prin atenţia sa. Pentru a asculta şi respecta cu adevărat, avem nevoie să lăsăm pentru o vreme deoparte grija lumească şi preocupările materiale care ne împrăştie gândurile”, a spus Patriarhul Daniel.

El a adăugat că astfel oamenii își pot concentra atenția asupra momentului artistic și asupra celor care interpretează.

„Primim astfel răgazul de a ne aduna lăuntric şi de a fi prezenţi alături de cei care interpretează cântarea”, a transmis acesta.

La finalul mesajului, Patriarhul Daniel a exprimat aprecierea față de cei trei tenori ieșeni și invitații lor și le-a urat artiștilor sănătate și ajutor pentru continuarea activității.

„Astăzi, la acest concert festiv, dorim să exprimăm aprecierea şi preţuirea noastră faţă de cei trei tenori ieşeni şi faţă de invitaţii lor din această seară. Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască tuturor artiştilor credincioşi şi harnici sănătate şi ajutor spre a continua lucrarea lor binecuvântată, iar tuturor celor prezenţi în seara aceasta aici pace şi bucurie, sănătate şi mântuire”, a încheiat Patriarhul BOR.