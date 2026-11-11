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Dr. Dre ia o pauză de la muzică după 41 de ani de carieră

Dr. Dre ia o pauză de la muzică după 41 de ani de carierăDr Dre / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Andre Romelle Young, pe numele de artist Dr. Dre, unul dintre cei mai cunoscuți producători și artiști din istoria hip-hopului, a anunțat că intenționează să ia o pauză de la muzică pentru prima dată în peste patru decenii.

Dr. Dre vrea să stea departe de studiouri

Artistul, în vârstă de 61 de ani, vrea să se îndepărteze de studioul de înregistrări pentru unul sau doi ani, după ce va finaliza două proiecte aflate în desfășurare.

Anunțul a fost făcut în primul episod al podcastului „Listen & Laugh”, prezentat de rapperul Ice Cube și actorul de comedie Mike Epps. Dr. Dre a explicat că, după 41 de ani în care a lucrat aproape continuu la producții muzicale, simte nevoia unei schimbări.

„Pentru prima dată în întreaga mea carieră de adult, voi lua o pauză. Voi pleca, mă voi deconecta complet pentru un an sau doi, apoi mă voi întoarce”, a declarat producătorul.

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Artistul vrea să afle dacă există și alte activități care să-i aducă satisfacție

Înainte de această perioadă, artistul vrea să finalizeze două proiecte muzicale.

Unul dintre ele este realizat împreună cu rapperul Marqus Clae, din Houston, în timp ce despre cel de-al doilea nu a oferit detalii. Dr. Dre nu a precizat nici data la care va începe pauza.

Dr Dre

Dr Dre / foto: captura video

Artistul a mărturisit că își dorește să descopere dacă există și alte activități care îi pot oferi aceeași satisfacție ca muzica.

„Sunt extrem de entuziasmat să descopăr omul care voi deveni”, a spus acesta, explicând că vrea să experimenteze lucruri noi, fără presiunea de a transforma permanent ideile în piese sau albume.

Dr. Dre i-a lansat pe Eminem, Snoop Dogg și 50 Cent

În cadrul aceleiași conversații, Dr. Dre a dezvăluit că publicul a ascultat doar aproximativ 20% din muzica pe care a înregistrat-o începând din 1985. Restul materialelor au rămas nelansate.

Cu o carieră începută în anii 1980, Dr. Dre a devenit celebru alături de grupul N.W.A., iar albumul solo „The Chronic”, lansat în 1992, a influențat puternic hip-hopul american.

Producătorul a contribuit și la lansarea carierelor unor artiști precum Eminem, Snoop Dogg și 50 Cent.

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