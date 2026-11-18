Cristian Paul Ichim, fost deputat ales în circumscripția Bacău în mandatul 2020–2024, a murit la vârsta de 51 de ani. Decesul său a fost anunțat de fosta ministră de Externe Oana Țoiu, într-o postare publicată pe Facebook.

Camera Deputaților a ținut miercuri un moment de reculegere în memoria fostului parlamentar, la începutul ședinței de plen.

În mesajul său, Oana Țoiu a amintit activitatea lui Ichim în Parlament și implicarea acestuia în proiecte privind siguranța rutieră, combaterea abandonului școlar și dezvoltarea infrastructurii publice. Potrivit fostei ministre, după încheierea mandatului de deputat, acesta a continuat să se implice în proiecte civice pentru comunitatea din Bacău.

„Suntem recunoscători pentru dedicarea sa din toți acești ani, pentru profesionalismul cu care s-a implicat în proiecte pentru siguranța în trafic, pentru sprijinul acordat combaterii abandonului școlar și pentru investițiile în infrastructura publică, dar și pentru anii în care a ales să investească în proiecte care au construit un viitor mai bun acasă”, a scris Oana Țoiu.

Cristian Paul Ichim provenea din mediul privat și, după încheierea mandatului parlamentar, a continuat activitatea în mediul civic. A fost implicat în proiecte pentru municipiul și județul Bacău și a sprijinit persoane din comunitate care doreau să intre în politică sau să se implice în viața publică.

Unul dintre proiectele legislative amintite de Oana Țoiu este cel care le permite echipelor Salvamont și Salvaspeo să folosească semnale sonore și luminoase atunci când se află în misiune. Ichim s-a implicat în deblocarea inițiativei, în perioada în care ocupa funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi din Camera Deputaților.

„Fiecare minut poate salva o viață”, spunea acesta, de la tribuna Parlamentului, în timpul susținerii proiectului. Potrivit fostei ministre, propunerea legislativă era blocată din 2014, iar asociațiile care reprezentau echipele de salvare au apelat la sprijinul lui Ichim pentru a o duce mai departe.

Fostul deputat a fost și președinte al Subcomisiei pentru drepturile copiilor, implicându-se în proiecte care vizau sprijinirea copiilor și reducerea abandonului școlar. În timpul activității parlamentare, a fost semnatar al 180 de inițiative legislative, dintre care 35 au devenit legi.

Cristian Paul Ichim a fondat filiala PLUS Bacău și a fost ales deputat pe listele alianței USR PLUS, pentru legislatura 2020–2024.

În mesajul de condoleanțe, Oana Țoiu a vorbit și despre familia fostului parlamentar, despre care a spus că era cea mai importantă realizare a sa. Ichim era căsătorit cu Nicoleta și avea trei băieți, Ștefan, Alexandru și Bogdan.

„Tatăl vostru a lăsat moștenire binele pe care l-a construit în Parlament și în comunitate, curajul de a construi echipe care să schimbe lucrurile în bine și mulți oameni care l-au cunoscut ca prieten dedicat”, a transmis Oana Țoiu, adresându-se copiilor fostului deputat.

La începutul ședinței de plen de miercuri, Camera Deputaților a păstrat un moment de reculegere în memoria lui Cristian Paul Ichim.

„Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”, a încheiat Oana Țoiu mesajul publicat pe Facebook.