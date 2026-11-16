Richard Sterban, solistul cu voce gravă al formației americane The Oak Ridge Boys și unul dintre artiștii care au contribuit la succesul piesei „Elvira”, a murit sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la vârsta de 83 de ani, potrivit FoxNews. Cântărețul s-a stins din viață în Hendersonville, statul Tennessee, în urma unor complicații provocate de bronșită și pneumonie, după o lungă luptă cu cancerul.

Decesul a fost anunțat de familie și de membrii formației, alături de care Sterban a cântat mai bine de cinci decenii. Artistul își făcuse public diagnosticul de cancer pancreatic în septembrie 2025, după ce medicii descoperiseră boala în luna martie a aceluiași an. Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere care a contribuit la istoria muzicii country și gospel din Statele Unite.

În septembrie 2025, Richard Sterban a vorbit public despre problemele sale de sănătate și a dezvăluit că fusese diagnosticat cu cancer pancreatic în martie. La momentul respectiv, cântărețul le-a mulțumit fanilor pentru sprijin și a transmis că speră să depășească boala cu ajutorul medicilor și al credinței sale.

„Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cred că voi putea trece peste asta”, declara artistul, potrivit Fox News.

Sterban se retrăsese temporar din turnee în mai 2025, pentru a se concentra asupra tratamentului. Cu toate acestea, a continuat să spere că va putea reveni pe scenă și își va relua activitatea alături de colegii săi.

Revenirea a avut loc la începutul anului 2026. Pe 30 și 31 ianuarie, cântărețul a urcat din nou pe scena Grand Ole Opry, unde a interpretat alături de The Oak Ridge Boys celebra piesă „Elvira”.

Duane Allen, colegul său de trupă, a descris acel moment drept una dintre cele mai mari binecuvântări pentru formație.

Născut pe 24 aprilie 1943, în Camden, New Jersey, Richard Sterban a început să cânte în copilărie, la vârsta de șase ani, în cadrul activităților muzicale organizate la școala duminicală.

Înainte de a se alătura formației The Oak Ridge Boys, artistul a cântat alături de J.D. Sumner și Stamps Quartet, grupul care îl acompania pe Elvis Presley. Sterban a participat la turnee și înregistrări alături de celebrul cântăreț și a apărut în filmul documentar „Elvis on Tour”, lansat în 1972.

În același an, a decis să părăsească această colaborare pentru a deveni vocea de bas a formației The Oak Ridge Boys.

Alături de Duane Allen, William Lee Golden și Joe Bonsall, Sterban a contribuit la transformarea grupului gospel într-un nume important al muzicii country și pop americane.

Cel mai cunoscut moment al carierei sale a fost interpretarea piesei „Elvira”, înregistrată de formație în 1981. Vocea sa profundă, în special refrenul devenit emblematic, a contribuit decisiv la succesul melodiei.

„Elvira” a ajuns pe primul loc în clasamentul country din Statele Unite și pe poziția a cincea în clasamentul pop. Înregistrarea a adus formației și un premiu Grammy.

Formația a obținut 34 de piese în Top 10 al clasamentului country american, dintre care 17 au ajuns pe primul loc. De-a lungul carierei, The Oak Ridge Boys a câștigat cinci premii Grammy și a devenit una dintre cele mai cunoscute formații vocale americane.

Grupul a fost primit în Grand Ole Opry în 2011, iar în 2015 a intrat în Country Music Hall of Fame, instituție care onorează artiștii cu o contribuție importantă la dezvoltarea muzicii country.

Membrii formației au avut și o relație apropiată cu fostul președinte american George H.W. Bush. În decembrie 2018, la solicitarea acestuia, The Oak Ridge Boys au interpretat „Amazing Grace” la ceremonia funerară organizată în Houston.

În afara muzicii, Richard Sterban era pasionat de baseball și a fost coproprietar al echipei Nashville Sounds, din liga americană de baseball minor, timp de aproximativ 30 de ani.

Artistul a continuat să participe la proiectele muzicale ale formației chiar și după retragerea din turnee. A contribuit la mai multe înregistrări incluse pe albumul „Buried Treasures”, lansat în octombrie 2026.

Familia lui Richard Sterban a transmis un mesaj de mulțumire celor care i-au fost alături în perioada dificilă prin care a trecut cântărețul.

„Vă mulțumim pentru toată dragostea, susținerea și rugăciunile voastre. Vă rugăm să continuați să ne fiți alături în aceste momente grele. Găsim alinare în gândul că el se află acum față în față cu Isus”, au transmis apropiații artistului, într-o declarație preluată de Fox News.

Moartea lui Richard Sterban lasă un gol în formația The Oak Ridge Boys, al cărei sunet a fost definit timp de peste 50 de ani și de vocea sa distinctivă de bas. Piesele „Elvira”, „American Made” și „Bobbie Sue” rămân printre cele mai cunoscute înregistrări ale grupului.